Новости Одессы и Одесской области

«Лающий олень» и «карантинные» штрафы: главные новости Одессы за 22 октября

«Лающий олень» и «карантинные» штрафы: главные новости Одессы за 22 октября

В пятницу, 22 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

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Мы начинаем наш обзор с хорошей новости:  В Одесском зоопарке пополнение — свет увидел маленький лающий олень (фото)

Стало известно, что в Одессе будут реставрировать историческое здание на Греческой: повезет фасаду и крыше

«Одесская Жизнь» опять возвращалась к теме “ядовитого облака”: Ядовитое облако от канарского вулкана добралось до Украины – но стоит ли волноваться?

Из невеселого: в Одессе и области за вечер случилось несколько дорожных аварий с жертвами 

Карантин продолжает определять многие сферы нашей жизни: в Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров

И не только водителей маршруток: в полиции сообщили, сколько одесситов оштрафовали за нарушение карантина: 

А также мы опубликовали несколько новостей об архитектуре и городской среде:

Читайте также главные новости Одессы за 21 октября 2021 года: «Экологический» фейк и «вокзальные» прививки: главные новости Одессы за 21 октября

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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