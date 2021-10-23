«Лающий олень» и «карантинные» штрафы: главные новости Одессы за 22 октября

В пятницу, 22 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

Мы начинаем наш обзор с хорошей новости: В Одесском зоопарке пополнение — свет увидел маленький лающий олень (фото)

Стало известно, что в Одессе будут реставрировать историческое здание на Греческой: повезет фасаду и крыше

«Одесская Жизнь» опять возвращалась к теме “ядовитого облака”: Ядовитое облако от канарского вулкана добралось до Украины – но стоит ли волноваться?

Из невеселого: в Одессе и области за вечер случилось несколько дорожных аварий с жертвами

Карантин продолжает определять многие сферы нашей жизни: в Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров

И не только водителей маршруток: в полиции сообщили, сколько одесситов оштрафовали за нарушение карантина:

А также мы опубликовали несколько новостей об архитектуре и городской среде:

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