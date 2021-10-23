«Лающий олень» и «карантинные» штрафы: главные новости Одессы за 22 октября

В пятницу, 22 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.
Мы начинаем наш обзор с хорошей новости: В Одесском зоопарке пополнение — свет увидел маленький лающий олень (фото)
Стало известно, что в Одессе будут реставрировать историческое здание на Греческой: повезет фасаду и крыше
«Одесская Жизнь» опять возвращалась к теме “ядовитого облака”: Ядовитое облако от канарского вулкана добралось до Украины – но стоит ли волноваться?
Из невеселого: в Одессе и области за вечер случилось несколько дорожных аварий с жертвами
Карантин продолжает определять многие сферы нашей жизни: в Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров
И не только водителей маршруток: в полиции сообщили, сколько одесситов оштрафовали за нарушение карантина:
А также мы опубликовали несколько новостей об архитектуре и городской среде:
- Одесский бульвар Жванецкого: о сухом фонтане и сроках окончания ремонта
- Опасная зона: фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения
- На одесской Греческой площади забьет струями давно неработающий фонтан
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