На одесской Греческой площади забьет струями давно неработающий фонтан

Одесскую Греческую площадь ожидают перемены. Грядет капитальный ремонт ее фонтана и благоустройство территории.

Правда, пока речь идет только о составлении сметы стоимости будущего капитального ремонта.

Соответствующий тендер управления капстроительства Одесского горсовета опубликован на ресурсе госсазупок Prozorro. Стоимость этих работ — почти 15 тысяч гривен.

Торги уже состоялись. Победитель — ФОП Наталья Рагулина.

Выполнить эти работы подрядчик должен до конца текущего года. А вот когда именно начнется починка фонтана (их там, кстати, два) и благоустройство исторической площади гоорода, мы пока сказать не можем.

О том, как выглядит Греческая площадь, «Одесская жизнь» рассказывала летом прошлого года.

Летом этого года Греческая площадь получила новую зону отдыха с гамаками.

В конце декабря прошлого и до весны текущего на Греческой площади работал каток.

Фото и скриншот Марии Котовой