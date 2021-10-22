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Одесский бульвар Жванецкого: о сухом фонтане и сроках окончания ремонта (фото)

Одесский бульвар Жванецкого: о сухом фонтане и сроках окончания ремонта (фото)

Скоро исполняется ровно год, как в Одессе начался ремонт второй части бульвара Жванецкого. Что изменилось с тех пор? Где будет находиться обещанный сухой фонтан и когда ожидать окончания ремонта?

В Одессе продолжается ремонт второй части бульвара Жванецкого

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Ремонт второй части бульвара Жванецкого стартовал в начале ноября прошлого года. С тех пор и по сегодняшний день ситуация такая: от улицы Торговой и почти до Шахского дворца тянется металлическое ограждение, за которое очень хочется заглянуть: как там идет ремонт?

И вот пока на обновленной и торжественно сданной части бульвара Жванецкого уже вырос новый дом, на его второй части все еще продолжается ремонт.

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Чем уже может «похвастаться» ремонтируемый участок одесского бульвара Жванецкого?

На открытой части бульвара рядом с Шахским дворцом все еще не появились скамейки (может они здесь и не предусмотрены), но зато появилась плитка, фонари на солнечных батареях, парапет и ограждение. По этому «кусочку» прогуливаются люди.

Что еще сделано? Как нам сообщили официально, здесь также укрепили подпорную стенку, будет оборудована смотровая площадка.

Дальше вас встретит новое ограждение. Что за ним? Здесь оборудуется новая пешеходная зона — тоже с фонарями. Обещают нам здесь велодорожку, скамейки, урны, зеленые зоны.

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Где на одесском бульваре Жванецкого будет сухой фонтан?

На углу Торговой и бульвара Жванецкого должен появиться так называемый сухой фонтан (его чаша будет находиться не на поверхности, а скрыта под землей). Заглянув за ограждение, увидели: «образ» будущего сухого фонтана на бульваре Жванецкого пока представить себе трудно. Но работы продолжаются.

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Здесь будет сухой фонтан

Когда же нам ждать окончания ремонта бульвара Жванецкого? Как нам обещают официально, все работы планируют окончить к концу этого года. Кстати, на информационном щите сроки окончания ремонт не указаны.

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Кстати, напомним, что весной этого года первую обновленную часть бульвара Жванецкого пришлось ремонтировать «по новой».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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