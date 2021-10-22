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Опасная зона: фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения

Опасная зона: фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения

Будьте осторожны и бдительны, изучая опасную красоту еще одного некогда красивейшего одесского памятника архитектуры. Речь идет о библиотеке ОНУ на ул. Преображенской. «Опасная зона» — так гласит надпись на установленных вдоль здания деревянных столбиках.

На одесской Преображенской — затянувшаяся «опасная зона»

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Зона и впрямь опасная. Совсем недавно здесь произошло очередное обрушение элементов фасада. Кстати, далеко не первое.

Чтобы было еще нагляднее, памятник архитектуры «украшен» оградительными лентами. Ну а вход в библиотеку — только через специальное деревянное ограждение с «крышей»: чтобы не травмироваться в случае чего… В случае чего именно? Очередного обвала-завала.

Ситуация не нова. Здание, занимающее почти половину квартала, в ужасном состоянии. Летом этого года мы рассказывали, как оградительные ленты, растянувшись на всю ширину пешеходной части, не давали возможности здесь пройти.

Сейчас все эти ленты установлены ближе к фасаду. А подняв голову наверх, становится ясно, что в любой момент может произойти очередной «грох». Улавливатели, которые установлены наверху, ситуацию не спасают.

Впрочем, приглядитесь внимательно: грохнуть может не только сверху. Памятник архитектуры так и вопит о спасении. Понятие «опасная зона» здесь не случайно: его можно воспринимать во всех смыслах.

Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ

У памятника архитектуры на одесской Преображенской — большая история

Адрес этого памятника архитектуры — Преображенская, 24. Имеется охранная табличка с указанием, что это — бывший корпус одного из факультетов Новороссийского университета.

Здание стало факультетом, а позже библиотекой гораздо позже своего «рождения». Оно было построено еще в 1868 году (архитектор — Ф.Боффо) как дом купца Вильгельма Вагнера.

Ресурс «Домофото» сообщает: «В доме размещалась гостиница «Европейская». Летом 1858 года В. Вагнер совершил обмен зданиями с Ришельевским лицеем; таким образом Вагнер получил здание на Дерибасовской, 16. Весной 1868 года в здании разместились учебно-вспомогательные учреждения Новороссийского университета».

Здесь располагались: квартиры преподавателей,  минералогический кабинет с лабораторией, химическая лаборатория и кабинет, кабинет биологический и палеонтологический, ботанический кабинет и т.д.

В самом начале прошлого века архитекторами Н.Толвинским и А.Бернардацци здание было перестроено с постройкой крыла со стороны Городского сада для библиотеки с книгохранилищем и котельной.

Была произведена реконструкция фасадного здания для музея изящных искусств и аудиторий историко-филологического и юридического факультетов Новороссийского университета.

Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ

Из жизни одесского здания на Преображенской, 24: как университет землю Горсада захватывал

И, кстати, все было не так-то и просто. В Одесском областном архиве хранилось дело от 7.03.1894 (ст. ст.) на 21 листе «О захвате Новороссийским Университетом земли из Городского сада».

«Одесские новости» сообщали одесситам в 1894 году (как же все повторяется!):

«Очевидно, говорит городская управа, что сооруженная со стороны городского сада стена построена на городской земле, а загороженное этой стеной место составляет захват городской земли мерой 21,78 кв. саж. В виду этого, управа, согласно постановлению своему от 16 мая 1894 г., просит правление университета снять эту стену. В ответ на предложение управы, правление университета препроводило следующее объяснение: «по имеющимся в правлении университета справкам оказывается, что стена отделяющая задние технической лаборатории университета от городского сада, существует с 1869 года. В 1875 году стена была разрушена и на неё место поставлена была деревянная перегородка, которая в прошлом году была уничтожена пожаром. В настоящем году каменная ограда была возобновлена для ограждения от пожара университетского здания, в котором помещаются лаборатории — техническая и химическая. Городской управе хорошо известно, что в этих лабораториях имеются разные спиртные препараты и другие легко воспламеняющиеся вещества, — которые при самом незначительном пожаре могут принести весьма значительные повреждения, благодаря соседству с находящимися в городском саду деревянными сооружениями, тиром и громадной сценой. Странным только кажется, что городская управа, зная о существовании стены с 1869 года, т. е. в продолжении 25 лет, молчала, очевидно сознавая крайнюю необходимость ее существования; в настоящее же время требует от университета снесения стены, как построенной на городской земле»…

Как бы там ни было, но и стена, и само историческое здание остались жить. И дожило до наших дней. И теперь оно больше известно, увы, не столько как памятник архитектуры, как большой отрезок нашей с вами истории, а как та самая «опасная зона»…

Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ
Разваливающийся фасад библиотеки ОНУ

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