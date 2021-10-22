Опасная зона: фасад библиотеки ОНУ «украшают» оградительные ленты и предупреждения

Будьте осторожны и бдительны, изучая опасную красоту еще одного некогда красивейшего одесского памятника архитектуры. Речь идет о библиотеке ОНУ на ул. Преображенской. «Опасная зона» — так гласит надпись на установленных вдоль здания деревянных столбиках.

На одесской Преображенской — затянувшаяся «опасная зона»

Зона и впрямь опасная. Совсем недавно здесь произошло очередное обрушение элементов фасада. Кстати, далеко не первое.

Чтобы было еще нагляднее, памятник архитектуры «украшен» оградительными лентами. Ну а вход в библиотеку — только через специальное деревянное ограждение с «крышей»: чтобы не травмироваться в случае чего… В случае чего именно? Очередного обвала-завала.

Ситуация не нова. Здание, занимающее почти половину квартала, в ужасном состоянии. Летом этого года мы рассказывали, как оградительные ленты, растянувшись на всю ширину пешеходной части, не давали возможности здесь пройти.

Сейчас все эти ленты установлены ближе к фасаду. А подняв голову наверх, становится ясно, что в любой момент может произойти очередной «грох». Улавливатели, которые установлены наверху, ситуацию не спасают.

Впрочем, приглядитесь внимательно: грохнуть может не только сверху. Памятник архитектуры так и вопит о спасении. Понятие «опасная зона» здесь не случайно: его можно воспринимать во всех смыслах.

У памятника архитектуры на одесской Преображенской — большая история

Адрес этого памятника архитектуры — Преображенская, 24. Имеется охранная табличка с указанием, что это — бывший корпус одного из факультетов Новороссийского университета.

Здание стало факультетом, а позже библиотекой гораздо позже своего «рождения». Оно было построено еще в 1868 году (архитектор — Ф.Боффо) как дом купца Вильгельма Вагнера.

Ресурс «Домофото» сообщает: «В доме размещалась гостиница «Европейская». Летом 1858 года В. Вагнер совершил обмен зданиями с Ришельевским лицеем; таким образом Вагнер получил здание на Дерибасовской, 16. Весной 1868 года в здании разместились учебно-вспомогательные учреждения Новороссийского университета».

Здесь располагались: квартиры преподавателей, минералогический кабинет с лабораторией, химическая лаборатория и кабинет, кабинет биологический и палеонтологический, ботанический кабинет и т.д.

В самом начале прошлого века архитекторами Н.Толвинским и А.Бернардацци здание было перестроено с постройкой крыла со стороны Городского сада для библиотеки с книгохранилищем и котельной.

Была произведена реконструкция фасадного здания для музея изящных искусств и аудиторий историко-филологического и юридического факультетов Новороссийского университета.

Из жизни одесского здания на Преображенской, 24: как университет землю Горсада захватывал

И, кстати, все было не так-то и просто. В Одесском областном архиве хранилось дело от 7.03.1894 (ст. ст.) на 21 листе «О захвате Новороссийским Университетом земли из Городского сада».

«Одесские новости» сообщали одесситам в 1894 году (как же все повторяется!):

«Очевидно, говорит городская управа, что сооруженная со стороны городского сада стена построена на городской земле, а загороженное этой стеной место составляет захват городской земли мерой 21,78 кв. саж. В виду этого, управа, согласно постановлению своему от 16 мая 1894 г., просит правление университета снять эту стену. В ответ на предложение управы, правление университета препроводило следующее объяснение: «по имеющимся в правлении университета справкам оказывается, что стена отделяющая задние технической лаборатории университета от городского сада, существует с 1869 года. В 1875 году стена была разрушена и на неё место поставлена была деревянная перегородка, которая в прошлом году была уничтожена пожаром. В настоящем году каменная ограда была возобновлена для ограждения от пожара университетского здания, в котором помещаются лаборатории — техническая и химическая. Городской управе хорошо известно, что в этих лабораториях имеются разные спиртные препараты и другие легко воспламеняющиеся вещества, — которые при самом незначительном пожаре могут принести весьма значительные повреждения, благодаря соседству с находящимися в городском саду деревянными сооружениями, тиром и громадной сценой. Странным только кажется, что городская управа, зная о существовании стены с 1869 года, т. е. в продолжении 25 лет, молчала, очевидно сознавая крайнюю необходимость ее существования; в настоящее же время требует от университета снесения стены, как построенной на городской земле»…

Как бы там ни было, но и стена, и само историческое здание остались жить. И дожило до наших дней. И теперь оно больше известно, увы, не столько как памятник архитектуры, как большой отрезок нашей с вами истории, а как та самая «опасная зона»…

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