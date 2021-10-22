Одесский железнодорожный вокзал: «платформенные» прививки и поразительная тишина (фото) Сейчас, в период «краснозонья», Одесский железнодорожный вокзал поражает тишиной и полным отсутствием обычного вокзального ажиотажа. Впрочем, очередь и некоторый ажиотаж на территории вокзала отыскались: здесь, на платформе №1 открылся пункт вакцинации от COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Одесский историк станет самым молодым ректором в Украине Одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского Андрей Красножон одержал уверенную победу в первом туре на выборах ректора своего вуза. ПОДРОБНЕЕ