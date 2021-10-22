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В Одесском зоопарке пополнение: свет увидел маленький лающий олень (фото)

В Одесском зоопарке пополнение: свет увидел маленький лающий олень (фото)

На прошедших выходных в Одесском зоопарке случилось очередное приятное пополнение: здесь появился на свет детеныш китайского мунтжака.

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Как рассказали на странице зоопарка в Facebook, олененок совершенно здоров и чувствует себя хорошо.

детеныш китайского мунтжака2

«Мунтжак, или лающий олень – старейший род оленей, возникший около 15-35 млн лет назад в эпоху миоцена. Они обитают в Юго-Восточной Азии, в Китае»,

– рассказали в зоопарке.

детеныш китайского мунтжака3

Напомним, что это далеко не первое «оленье «пополнение в зоопарке. Так, детеныш оленя-мунтжака появился на свет в Одесском зоопарке в августе, а в феврале здесь увидел свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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