На прошедших выходных в Одесском зоопарке случилось очередное приятное пополнение: здесь появился на свет детеныш китайского мунтжака.
Как рассказали на странице зоопарка в Facebook, олененок совершенно здоров и чувствует себя хорошо.
«Мунтжак, или лающий олень – старейший род оленей, возникший около 15-35 млн лет назад в эпоху миоцена. Они обитают в Юго-Восточной Азии, в Китае»,
– рассказали в зоопарке.
Напомним, что это далеко не первое «оленье «пополнение в зоопарке. Так, детеныш оленя-мунтжака появился на свет в Одесском зоопарке в августе, а в феврале здесь увидел свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.
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Фото Одесского зоопарка