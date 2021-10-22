Вечером четверга, 21 октября, в Одессе и Одесской области произошло сразу несколько дорожных аварий со смертельным исходом.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
В Черноморке Daewoo врезался в маршрутку
Одно из ДТП произошло в Черноморке. Предварительно установлено, что 62-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В полиции квалифицировали дело как «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
В Одесском районе столкнулись Ford и BMW – погиб пассажир
Еще одна авария случилась на трассе Одесса – Южный в районе села Гвардейского. По данным правоохранителей, водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Ford и машины столкнулись. В результате погиб один из пассажиров Ford. Еще четырех участников ДТП – водителей и их пассажиров – госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об еще одном ДТП, которое произошло вечером четверга 21 октября на трассе Одессе – Киев возле села Алтестово – там столкнулись, а после загорелись две фуры.
Предварительно, водитель одного грузовика не справился с управлением и столкнулся с фурой, припаркованной на обочине. От удара первый грузовик загорелся, водитель сгорел в кабине заживо.
Из-за аварии было временно ограничено движение на данном участке трассы.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области