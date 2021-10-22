Сколько одесситов оштрафовали за нарушение карантина: данные полиции

За последние сутки правоохранители Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Больше всего нарушений полицейские зарегистрировали в общественных зданиях и транспорте, учреждениях торговли и питания, и касаются они отсутствии средств индивидуальной защиты, сертификатов о вакцинации, термометрии персонала и влажной уборки помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Нарушителей карантина выявляют почти 100 мобильных групп полиции

Проверки полицейские проводят вместе с представителями Держспоживслужбы, Укртрансбезпекы, муниципальной охраны и санитарными врачами. Инспектируют автовокзалы, железнодорожные станции, заведения общественного питания и тому подобное.

Более 90 мобильных групп провели проверку почти 600 объектов. Соответствующие профилактические мероприятия продолжаются.

Просим граждан с пониманием отнестись к введенных правительством жизненно необходимых правил и рекомендаций и неукоснительно их соблюдать.

Напомним, что с 18 октября в Одессе действуют карантинные ограничения «красной зоны»:

Во время карантина нужно носить маску в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте. За отсутствие защитной маски на лице предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Причем маска должна закрывать рот и нос.

Все заведения в «красной» зоне могут работать, если 100% работников и посетителей полностью вакцинированы или имеют на руках свежий негативный тест на COVID-19. В противном случае собственник заведения получит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Более подробно о «карантинных» штрафах читайте тут: Одесса в красной зоне: какие штрафы за нарушение правил карантина?

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