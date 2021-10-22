В Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров

Сегодня с самого утра, 21 октября, в Одессе полицейские начали проверку маршруток с целью удостовериться, что водители общественного транспорта и его пассажиры придерживаются правил «красной зоны» карантина.
Проверку начали с площади Толбухина. Правоохранители останавливали все маршрутки, где были стоячие пассажиры, и оформляли протоколы.
Пассажиры были возмущены, что такие проверки устроили в час пик, когда люди едут на работу.
По мнению горожан, горсовет должен был позаботиться об увеличении количества транспорта, чтобы и людей было меньше, и водители не нарушали ограничения.
Несколько дней назад водителей маршруток предупреждали о том, что они должны соблюдать санитарные нормы. Теперь за нарушение правил перевозчик должен заплатить штраф в размере 160 тысяч гривен.
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Источник: Vgorode