В Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров

Сегодня с самого утра, 21 октября, в Одессе полицейские начали проверку маршруток с целью удостовериться, что водители общественного транспорта и его пассажиры придерживаются правил «красной зоны» карантина.

Проверку начали с площади Толбухина. Правоохранители останавливали все маршрутки, где были стоячие пассажиры, и оформляли протоколы.

Пассажиры были возмущены, что такие проверки устроили в час пик, когда люди едут на работу.

По мнению горожан, горсовет должен был позаботиться об увеличении количества транспорта, чтобы и людей было меньше, и водители не нарушали ограничения.

Несколько дней назад водителей маршруток предупреждали о том, что они должны соблюдать санитарные нормы. Теперь за нарушение правил перевозчик должен заплатить штраф в размере 160 тысяч гривен.

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Источник: Vgorode