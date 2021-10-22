Дом-памятник архитектуры на улице Греческой, 45 в Одессе ожидают приятные перемены: здесь собираются отремонтировать и отреставрировать фасад и кровлю.

Здание на Греческой, 45: заказан проект будущей реставрации

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок Prozorro. Заказчик – управление капитального строительства Одесского горсовета.

Речь пока идет не о самом ремонте и реставрации здания, поражающего сегодня былой красотой и несчастным состоянием фасада, а только о проекте будущей реставрации. Цена вопроса – почти полтора миллиона гривен.

Что в тендерной документации? Ремонтировать-реставрировать в будущем собираются фасад памятника архитектуры и его кровли. Выбирать же проектировщика будут 29 октября. А сам проект должен быть разработан до 30 апреля будущего года.

Одесское здание на Греческой 45 – во всех смыслах историческое

Здание большое, занимает почти целый квартал. Оно богато украшено лепниной, сохранились и маскароны, но выглядит все это «не ахти».

Сегодня это жилой дом с различными организациями на первом этаже. Охранная табличка на здании гласит, что перед нами – доходный дом Юрьевича. Строилось в 50-х годах позапрошлого века. Позже перестраивалось.

В проекте Ю. Парамонова «Об Одессе – с любовью» архитектором этого дома назван Лев Влодек. В других источниках указывается, что точно этот факт не установлен.

Ресурс «Домофото» указывает: здесь когда-то располагалась хлебная контора Ралли; в начале прошлого века здесь была типография.

В книге К. Саркисяна и М. Ставницера «Улицы рассказывают…» читаем: «В доме, где сейчас кинотеатр им. Горького, с 1848 по 1854 годы жил Лев Сергеевич Пушкин, брат гениального поэта, умерший и похороненный в нашем городе».

Дом в разные времена занимали множество организаций. Это и детский сад М.В. Волянской, и парикмахерская Ф.М. Ферхо, и лечебница доктора Э. Прейсмана. Были здесь и музыкальные курсы, и мебельно-столярная мастерская, и белошвейная мастерская. Дом славился кафе-кондитерской Криади.

В 30-е годы прошлого века в этом доме размещалась 4-я городская библиотека. Здесь же располагался и упомянутый нами кинотеатр им. М. Горького.

Напомним, Министерство культуры и информполитики добавило в список объектов, подлежащих реставрации в рамках программы «Большая реставрация» три здания-памятника архитектуры, где размещаются два одесских музея и областная филармония.

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