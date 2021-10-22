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«Экологический» фейк и «вокзальные» прививки: главные новости Одессы за 21 октября

«Экологический» фейк и «вокзальные» прививки: главные новости Одессы за 21 октября

В четверг, 21 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

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Утром четверга, 21 октября, соцсети облетела новость о том, что над Одессой зависло плотное облако SO2 – оксида серы, предельная концентрация которого превышена в 10 раз. Однако ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко заявил, что данная информация – фейк и заверил, что никакой опасности для одесситов нет.

А вот что не фейк, так это данные волонтеров о том, что в Одессе осталось очень мало кислородных концентраторов, а без них многим ковидным больным попросту не выжить.

Да, ситуация с коронавирусом как в Одессе, так и в области достаточно серьезная. Настолько серьезная, что даже глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий записал видеообрашение к жителям региона, в котором настоятельно призвал не медлить с вакцинацией.

Кстати, в Одессе стало одним пунктом вакцинации больше: теперь прививку от COVID-19 можно сделать на платформе №1 железнодорожного вокзала. И да, с 21 октября в междугородний поезд без прививки – теперь «ни-ни».

И о хорошем: в порт Одессы зашло научное судно Belgica – подарок Украине от королевства Бельгии. Судно предназначено для научных исследований морей и океанов. И ученые на его борту времени даром не теряли.

А три одесских памятника архитектуры таки удостоились внимания Министерства культуры и информполитики: их в числе 26 объектов со всей Украины добавили в список подлежащих реставрации за счет государственного бюджета в рамках программы «Большая реставрация».

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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