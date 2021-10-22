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Ядовитое облако от канарского вулкана добралось до Украины – но стоит ли волноваться?

Ядовитое облако от канарского вулкана добралось до Украины – но стоит ли волноваться?

До Украины и в частности до Одесской области действительно добрались из Европы воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, которые выделяются при извержениях вулканов. Но стоит ли волноваться по этому поводу?
На этот вопрос отвечает Украинский гидрометеорологический центр.

Опасно ли ядовитое облако с Канар?

«На острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. В последние дни ученые обнаружили движение воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы (который выделяется при извержениях вулканов) в Европе. В настоящее время эти воздушные массы уже добрались до территории Украины. Но, как отмечают ученые, переживать не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в земном шаре атмосферы, а на значительных высотах – 10-15 км»,

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– отмечают украинские синоптики на своей странице в Facebook.

Соответственно, делают вывод в Укргидрометцентре, это не влияет значительным образом на воздух, которым дышат украинцы. В случае выпадения осадков возможно образование слабокислотного дождя, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас довольно динамичная, и воздушные массы довольно быстро перемещаются по территории страны. И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха с превышенной концентрацией SO2 уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении.

Тревога оказалась ложной

Напомним, накануне сразу несколько одесских Телеграм-каналов сообщили о наличии над Одессой большого облака с повышенным содержанием SO2 и рекомендовали одесситам воздержаться от прогулок на свежем воздухе.

Однако ректор Одесского государственного экологического университета, профессор Сергей Степаненко назвал эту информацию фейком и заверил, что никакой опасности для одесситов нет. Профессор также отметил, что углекислый газ, который выбрасывается из вулкана на острове Пальма, очень быстро рассеивается в атмосфере, и поэтому облако SO2 над Одессой висеть не может.

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Фото с Facebook-страницы Укргидрометцентра

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Редакция ПРОФИЛЬ

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