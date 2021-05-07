Куяльницкий лиман до сих пор питают морской водой – экологи против

В Куяльницкий лиман до сих пор подают морскую воду. Между тем, море уже достаточно прогрелось, и, по мнению ученых, это может навредить лиману.

По словам ректора Одесского государственного экологического университета Сергея Степаненко, подача морской воды в лиман должна быть прекращена при температуре морской воды выше 10 градусов. Соответствующий регламент техобслуживания гидросооружений по подаче воды в лиман был утвержден в 2015 году. За его выполнение отвечает департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

В настоящее время температура воды в Одесском заливе составляет 12 градусов, но задвижки на трубе, соединяющей лиман с Черным морем, до сих пор не перекрыли.

Ученые Института морской биологии НАН Украины установили, что при температуре выше 10°C в Черном море начинают активно размножаться микроорганизмы, присутствие которых в Куяльницком лимане нежелательно.

Напомним, одесский Куяльник начали подпитывать морской водой с 2014 года. Это не дает лиману пересыхать и сохраняет его экосистему. Но этого мало – для спасения лимана необходима пресная вода.

В Одесской облгосадминистрации предложили рассмотреть вопрос спасения Куяльника, наполняя его пресной водой из Хаджибейского лимана. Но на сегодня денег у ОГА на этот проект нет, и приходится обращаться за помощью к центральным властям.

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