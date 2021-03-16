Высыхающий Куяльник хотят спасать пресной водой Хаджибея

В Одесской областной государственной администрации (ОГА) предлагают рассмотреть вопрос спасения Куяльницкого лимана, наполняя его пресной водой из Хаджибейского лимана. Сейчас в ОГА готовят соответствующее обращение к Кабмину с просьбой выделить средства на строительство специального гидросооружения для перекачки и очищения воды.

Как заявил накануне на брифинге и.о. директора департамента экологии и природных ресурсов ОГА Алексей Повар, если в ближайшее время в Куяльницкий лиман не запустить пресную воду, его дно может загипсоваться, а от недостатка влаги выпадет соль.

По словам чиновника, предотвратить экологическую катастрофу могут помочь 15-17 млн кубометров пресной воды, но взять ее пока неоткуда: сейчас в лиман поступает только морская вода и только в зимний период, ее температура не превышает 8 градусов, чтобы не занести в Куяльник нежелательные микроорганизмы.

Напомним, одесский Куяльник начали подпитывать морской водой с 2014 года. Это не дает ему пересыхать и сохраняет его экосистему. Но этого мало – для спасения лимана необходима пресная вода.

Ранее основным поставщиком воды для лимана была река Большой Куяльник, но на сегодня у нее нет нормального стока воды. В ОГА посчитали, что убрать дамбы на реке Большой Куяльник и восстановить русло сейчас недостаточно, и, к тому же, это влечет за собой большие расходы и займет много времени, а действовать нужно быстро, да и воды из одной реки для спасения лимана будет недостаточно. Поэтому в ОГА предлагают построить гидросооружение для переброски воды на Куяльник из Хаджибейского лимана и очистки ее от стоков.

Но на данный момент денег у ОГА на этот грандиозный проект нет, и приходится обращаться за помощью к центральным властям.

Из областного бюджета смогли выделить лишь 2,2 млн гривен на проведение мониторинга состояния лимана. Из них 1,2 млн гривен уже выделили на начало работ.

В ОГА также не исключают варианта запуска в Куяльницкий лиман морской воды ближе к осени.

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