Куяльницкий лиман на Одесчине снова спасают морской водой

В высыхающий Куяльницкий лиман начали пускать морскую воду. Заполнять Куяльник начали еще 11 декабря, когда ее температура понизилась до +8 °C. Более теплая – опасна для уникальной экологической системы лимана.

Пересыхает лиман уже много лет подряд. Русло питающей его реки Большой Куяльник завалено мусором, по его берегам – множество искусственных ставков, забирающих воду у отнюдь не полноводного водоема. В итоге Куяльницкий лиман, законодательно признанный государственный достоянием, может просто исчезнуть с карты Одесщины.

Этим летом ситуация сложилась просто катастрофическая – из-за аномальной засухи его глубина не превышала 50 см.

Запуск насосной станции и первое заполнение лимана водой из моря состоялись в декабре 2014 года. И до апреля в Куяльник было закачено 8 млн кубометров воды.

Предполагалось, что это временная мера – до тех пор, пока не наведут порядок с водопользованием в Большом Куяльнике. Дело в том, что морская вода по химическому составу отличается от лиманной. К тому же, вместе с ней в лиман попадают чужеродные организмы, способные навредить его постоянным обитателям. И чтобы свести к минимуму риск появления непрошенных гостей, перекачку воды осуществляют зимой, когда температура воды падает ниже +8 °C. Хотя и с учетом температурных ограничений такое заполнение лимана нельзя назвать безопасным для его экосистемы. Например, некоторые эксперты считают, что морская вода может лишить лечебных качеств знаменитые куяльницкие грязи.

Власти же кроме проектов расчистки русла Большого Куяльника, пока что в «спасательной операции» лимана не продвинулись. Так что зимний запуск морской воды на сегодняшний день – единственная возможность предотвратить гибель государственного достояния.