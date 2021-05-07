Что говорят известные люди о борще…

Конкурс «Борща охота» с самого начала вышел далеко за пределы Одесской области. Об этом говорят не только рецепты, присланные из разных уголков Украины, но и реакция известных людей.

Уже в первый месяц проведения конкурса им заинтересовались Руслан Сенечкин и Евгений Клопотенко. Они рассказали нашим читателям о самом вкусном, по их мнению, борще и поделились звездным рецептом этого замечательного блюда.

Руслан Сеничкин более десяти лет ведет утреннее шоу «Сніданок з 1+1». Вместе с кулинаром и автором книги «Сніданки в саду» вкусно и полезно завтракают (и не только) многие украинские телезрители. Читайте, что он рассказал о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах.

Также, Руслан Сеничкин поделился с читателями «Одесской жизни» рецептом борща и несколькими кулинарными секретами.

Евгений Клопотенко несколько лет назад начал «битву за борщ». Благодаря гастроэнтузиастам начались научные исследования, стали выходить книги, про украинский борщ заговорили в мире. Клопотенко участвовал в создании документального фильма, помог подать документы в ЮНЕСКО, чтобы зарегистрировать борщ как наше наследие. Подробнее читайте здесь.

Фото: коллаж редакции