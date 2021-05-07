Новости Одессы и Одесской области

Что говорят известные люди о борще…

Что говорят известные люди о борще…

Конкурс «Борща охота» с самого начала вышел далеко за пределы Одесской области. Об этом говорят не только рецепты, присланные из разных уголков Украины, но и реакция известных людей.

Уже в первый месяц проведения конкурса им заинтересовались Руслан Сенечкин и Евгений Клопотенко. Они рассказали нашим читателям о самом вкусном, по их мнению, борще и поделились звездным рецептом этого замечательного блюда.

Руслан Сеничкин более десяти лет ведет утреннее шоу «Сніданок з 1+1». Вместе с кулинаром и автором книги «Сніданки в саду» вкусно и полезно завтракают (и не только) многие украинские телезрители. Читайте, что он рассказал о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах.

Также, Руслан Сеничкин поделился с читателями «Одесской жизни» рецептом борща и несколькими кулинарными секретами.

Евгений Клопотенко несколько лет назад  начал «битву за борщ». Благодаря гастроэнтузиастам начались научные исследования, стали выходить книги, про украинский борщ заговорили в мире. Клопотенко участвовал в создании документального фильма, помог подать документы в ЮНЕСКО, чтобы зарегистрировать борщ как наше наследие. Подробнее читайте здесь.

Фото: коллаж редакции

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить