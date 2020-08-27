На пороге экологической катастрофы: как спасти Куяльницкий лиман?

О том, что происходит сегодня на Куяльницком лимане, и есть ли возможность его спасти, рассказал ректор Одесского государственного экологического университета профессор Сергей Степаненко.

Спасительная труба

– До 2019 года Куяльницкий лиман оживал, потому что в зимне-весенний период туда по трубе поступала морская вода. Среднегодовой уровень лимана поднимался, соленость воды уменьшалась. Ее показания были благоприятны для развития биологических процессов, которые ведут к образованию лечебной грязи, поддержанию оптимальной активности ее целебных свойств. Но в 2019 году началась двухлетняя засуха, и, по существу, подача морской воды стала единственным источником наполнения Куяльницкого лимана, – отметил Сергей Степаненко. – К сожалению, 10 млн. кубов воды, которая поступает из трубы, не хватает даже для поддержания состояния лимана. Ведь с его поверхности ежегодно испаряется более 20 млн. кубометров. К тому же, в летнее время подавать морскую воду нельзя. Она не навредит развитию жизни в Куяльнике только, если ее температура будет ниже 8 градусов. И если раньше такой температурный режим устанавливался в начале ноября, то сейчас – в конце декабря. Вот мы уже потеряли 1,5 месяца начала подачи воды.

Мертвое море в окрестностях Одессы

– Поэтому лиману нужны дополнительные источники. Но их нет. Жесткая засуха продолжается, а лиман возвращается к критическому состоянию, которое мы наблюдали в 2014 году. Катастрофически упал уровень воды в: в самых глубоких местах осталось 20 – максимум 40 см. Соленость воды – превышает 300 грамм на литр. Это выше, чем в Мертвом море. Все биологические процессы, которые происходили в лимане, сейчас замерли. На дно выпадает соль, покрывая коркой лечебную грязь, – рассказал эколог. – К тому же тем, мы не знаем, как она повлияла на медико-биологические свойства лечебной грязи. Уже 2 года руководство Одесской области не выделяет деньги научным организациям для проведения мониторинга его состояния.

– Никто точно не знает, сколько запустили в лиман морской воды, так как мониторинга в 2019-2020 годах не было, – прокомментировал ситуацию профессор Юрий Тучковенко. – Возникает вопрос: «А все ли в порядке с водозабором морской воды и трубой?» Может, они уже забиты остатками водорослей и песком?

О недействующих программах и разорванных договорах

Для преодоления критической ситуации Одесским облсоветом в октябре 2019 года была утверждена «Региональная программа сохранения и возрождения водных ресурсов Куяльницкого лимана на 2019-2020 годы». Ей было предусмотрено финансирование объемом 555,6 млн грн. Но ни в 2019, ни в 2020 годах программа не финансировалась. Хотя Куяльник был признан курортом государственного значения и должен охраняться законом.

Подавать морскую воду в лиман предполагалось в течение четырех лет. За это время планировалось расчистить русло реки Большой Куяльник, по которому и должна поступать пресная вода естественным образом.

– Если бы это произошло в 2015-2016 годах, то сейчас не было бы такой катастрофической ситуации, – убежден Сергей Степаненко.

По уверениям департамента экологии Одесской облгосадминистрации, к концу этого года должен появиться новый рабочий проект расчистки Большого Куяльника. На его софинансирование облсовет выделил 654 тысячи гривен.

Лиман ждет «консервация»

– При благоприятных обстоятельствах расчистка закончится, по моим подсчетам, в 2025 году. Есть ли у Куяльника в условиях резко изменяющегося климата пять лет? Я думаю, что нет, – считает Сергей Степаненко. – Сегодня должна быть политическая воля руководства Одесской области заставить районы, по которым протекает Большой Куяльник, ликвидировать незаконные врезки в реку. Не дожидаясь рабочего проекта. Сейчас эти гидросооружения забирают около 70% всей речной воды, сохранившейся в условиях засухи. И все они зафиксированы еще в сентябре 2018 года: есть фотографии, координаты. Сколько из этих 115 врезок жизненно необходимы для жизни районов? А лиману такая расчистка может дать дополнительно 5 млн. кубометров воды. Это поддержит его в самый тяжелый момент. В противном случае при прогрессирующей засушливости климата через 1-1,5 года Куяльницкий лиман будет «законсервирован» для лечебных целей на ближайшие 7-10 лет. Рапа испарится. На поверхности останется соль. Ветра будут разносить ее по прибрежным территориям. Она будет засолонять почвы – в том числе, сельскохозназначения. И там уже ничего нельзя будет сажать. Да и местным жителям насыщенный солью воздух здоровья не улучшит. К тому же мы «заморозим» Куяльницкий лиман, как объект курортной инфраструктуры.

Консилиум и «скорая помощь»

– И, конечно, нужно внимательно следить за состоянием Куяльницкого лимана, – убежден Сергей Степаненко, – Чтобы не пропустить момент резких изменений, необходимо установить круглогодичный мониторинг. По поводу его финансирования я обращался к депутатам облсовета и облгосадминистрации в декабре, в феврале, в июне. Ответ один – денег нет. Сейчас собрали рабочую группу по экстренной помощи лиману – консилиум у постели тяжелобольного. Но для того, чтобы врач мог поставить диагноз, необходимы анализы. А пока что нужна «скорая помощь», которая хотя бы стабилизирует состояние лимана.

Фото: Location for film in Ukraine