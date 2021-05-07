Суд запретил эксплуатацию зданий Одесского университета – что будет делать вуз?

Пятый апелляционный административный суд Одессы постановил закрыть корпуса, общежития, лаборатории и колледж Одесского национального университета им. Мечникова (ОНУ) из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе суда, судья встал на сторону областного управления ГСЧС и оставил в силе решение суда первой инстанции по иску пожарных инспекторов в декабре 2020 года.
В частности, по решению суда, полагается закрыть и отключить от электроснабжения до полного устранения выявленных нарушений здания ОНУ по таким адресам:
- ул. Дворянская, 2;
- ул. Пастера, 27, 47;
- ул. Преображенская, 24;
- пер. Маяковского, 7;
- пер. Шампанский, 2;
- ул. Маршала Говорова, 4;
- ул. Новосельского, 64;
- ул. Довженко, 5, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в;
- ул. Маразлиевская, 1в;
- Французский бульвар, 24/26, 24/26а, 48/50, 87; 87;
- ул. Елисаветинская, 2, 12, 14.
В частности, вузу предписали установить системы пожарной сигнализации, сделать решетки на окнах открывающимися либо вовсе убрать их, пропитать огнезащитной смесью деревянные крыши, обновить розетки и выключатели.
В свою очередь в ОНУ заявили о намерении оспорить решение апелляционного суда в Верховном суде.
«Действительно, апелляционная жалоба на решение окружного административного суда от 23 декабря 2020 года оставлена без удовлетворения. ОНУ Мечникова продолжает действия в юридической плоскости и подает кассацию в Верховный Суд», – сообщили сегодня на странице вуза в Facebook.
Коментар на запити щодо апеляційної скарги
Дійсно, апеляційну скаргу на рішення окружного адміністративного суду від…
Опубликовано Новости Одесского университета Четверг, 6 мая 2021 г.
В то же время, в ОНУ отметили, что вуз поэтапно выполняет предписания ГСЧС по устранению недостатков в области противопожарной безопасности, исходя из финансовых возможностей. Так, выходы из зданий уже оборудованы световыми табло, расчищены эвакуационные пути, обеспечен беспрепятственный выход в зонах окон первых этажей.
Также в ОНУ заявили, что учебный процесс в университете будет происходить в соответствии с условиями карантина.