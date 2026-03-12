Ключевые моменты:

В книжном магазине откроют кофейню и представят книгу об Одессе;

В филармонии прозвучит музыка Пуленка и Мыцика;

В Одессе покажут читку пьесы ветерана «Львов 3000»;

Для семей пройдет мюзикл «Мамино ожерелье».

Афишу подготовили журналисты «Одесской жизни» на основе информации организаторов событий и культурных институций города. В материале использованы данные афиш Одесской областной филармонии, театра «В етері», Музея истории евреев Одессы, а также страниц событий в социальных сетях.

Мы собрали детали программ и участников мероприятий — в частности симфонического концерта с участием дирижера Юрия Янко и пианистки Дианы Гульцовой, выступления театра песни «Лисапетный батальон», семейного мюзикла с музыкой Светланы Тарабаровой и театральной читки пьесы ветерана Андрея Григорьева, написанной во время реабилитации в центре UNBROKEN.

Афиша Одессы 13–19 марта 2026 года

Что: Кофе, книги и Одесса. Открытие кофейни и презентация книги

Где: Европейская, 77, Книжный магазин-кофейня

Когда: 13 марта, 18:00

В пространстве книжного магазина открывают новую кофейню и представляют книгу Роберта Стивенса «Описание Одессы» из серии «Одесса глазами иностранцев». Это один из самых интересных исторических текстов о городе, написанный иностранным путешественником, который описал Одессу на этапе её становления — портовую жизнь, характер горожан и атмосферу молодого южного города.

Во время встречи будут говорить о том, как иностранцы видели Одессу в XIX веке, а также об истории перевода книги на украинский язык. Организаторы приглашают гостей не только на презентацию, но и просто на кофе и разговоры о городе.

Что: Концерт Национального филармонического оркестра

Где: Одесская филармония

Когда: 13 марта, 18:00

Национальный филармонический оркестр представит программу, которая объединяет французскую музыку XX века и современный украинский симфонизм.

В центре вечера — диалог фортепиано и оркестра в исполнении пианистки Дианы Гульцовой под руководством дирижера Юрия Янко. В программе прозвучат произведения французского композитора Франсиса Пуленка и украинского автора Тимофея Мыцика.

Что: Концерт народного театра песни «Лисапетный батальон»

Где: Одесская областная филармония

Когда: 14 марта, 17:00

Народный театр песни «Лисапетный батальон» представит новую программу «Смейся, Надейся, Люби». Зрители услышат как популярные хиты коллектива, так и новые композиции.

Во время концерта также представят книгу Сергея Фалиона «Четвероногие истории Чапи и Плюши» — сказки в стихах о собаках. Один экземпляр обещают подарить самой многодетной семье среди гостей.

Что: Перформативная читка пьесы «Львов 3000»

Где: Отоновский переулок, 2, театр «В етері»

Когда: 14 марта, 18:00

Театр «В етері» представит перформативную читку современной украинской пьесы «Львов 3000». Её автор — ветеран и военнослужащий 100-й отдельной механизированной бригады Андрей Григорьев.

Текст написан во время реабилитации в Национальном центре UNBROKEN во Львове. Футуристическая новелла переносит зрителей в будущее, где герои отправляются в путешествие по львовскому метро. В пьесе сочетаются ирония, ностальгия и опыт войны.

Что: Мюзикл «Мамино ожерелье»

Где: Одесская областная филармония

Когда: 15 марта, 18:00

«Мамино ожерелье» — музыкальный мюзикл для всей семьи с музыкой Светланы Тарабаровой.

В центре сюжета — история брата и сестры, которые отправляются в волшебное путешествие, чтобы собрать рассыпавшееся мамино ожерелье. На их пути — Страна Добра, Горы Дружбы и испытания тьмой. Эта сказочная история рассказывает о силе любви, смелости и света, который помогает побеждать зло.

Что: Коллекционирование в Одессе: приключение или миссия

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 19 марта, 18:00

Исследовательница и директор галереи Artodessa Екатерина Пименова расскажет о традициях коллекционирования в Одессе.

Во время встречи будут говорить об историях музейных и частных собраний, феномене Староконного рынка и роли коллекционеров в сохранении культурного наследия города. Также представят небольшую коллекцию иудаики — декоративные звезды Давида, созданные одесским мастером Скатри-Олва.

