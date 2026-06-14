Ключевые моменты:

Раздельная возникла благодаря строительству Одесско-Балтской железной дороги в XIX веке

Во время Украинской революции город стал стратегическим узлом, за который сражались разные армии

Именно здесь служила Харитина Пекарчук — первая женщина, награждённая Железным Крестом Армии УНР

Сегодня Раздельная остаётся важным транспортным центром на пути в Европу

В рамках исторического видеопроекта «Одесская жизнь» журналистка Ирина Полякова исследует малоизвестные страницы истории городов и сёл Одесской области. На этот раз героем выпуска стала Раздельная — город, который для большинства пассажиров остаётся лишь пересадочным пунктом, хотя его прошлое неразрывно связано с развитием юга Украины, железной дороги, Украинской революцией и судьбами людей, создававших историю региона.

В статье собраны основные факты из видеорассказа. Полную версию исторического исследования можно посмотреть на канале «Одесская жизнь».

Как посреди степи появился город Раздельная

История Раздельной началась не с крепости, казацкой слободы или старинного торгового поселения. В отличие от большинства украинских городов, её появление стало результатом исключительно инженерного решения.

После поражения Российской империи в Крымской войне власти начали активно развивать железнодорожную сеть на юге. В 1863 году было утверждено строительство Одесско-Балтской железной дороги, которая должна была соединить черноморские порты с внутренними районами империи.

Именно во время проектирования будущей магистрали возникла точка, где пути расходились в двух направлениях: на Балту и на Тирасполь. Поэтому новая станция получила вполне логичное название — Раздельная.

Существует и местная легенда. По преданию, раньше здесь находилось степное озеро, которое в засушливые годы разделялось на две части. Именно поэтому станцию якобы сначала называли Водо-Раздельной. Хотя документальных подтверждений этой версии немного, она до сих пор живёт в народной памяти.

Строительство железной дороги ценой человеческих жизней

Строительство магистрали проходило в сложных условиях. На работах использовали солдат, штрафников и каторжан. Люди трудились по 15–16 часов в сутки, жили в временных землянках и получали мизерную оплату.

Особенно острой проблемой была вода. После высыхания местных водоёмов пригодных источников поблизости не осталось. Питьевую воду приходилось доставлять по железной дороге в специальных цистернах.

Несмотря на трудности, поселение быстро развивалось. В конце XIX века здесь появились локомотивное депо, почтово-телеграфная контора, промышленные предприятия и склады для перевалки зерна, направлявшегося в Одессу.

Именно железная дорога стала основой экономики города и определила его дальнейшую судьбу.

Почему за Раздельную воевали во время Украинской революции

В начале XX века Раздельная превратилась в один из важнейших транспортных узлов юга Украины.

Во время событий 1918–1919 годов контроль над станцией означал контроль над значительной частью региона. Поэтому город неоднократно переходил из рук в руки.

Здесь побывали большевистские войска, австро-венгерские подразделения, французские интервенты, отряды атамана Григорьева, войска УНР и деникинцы.

Фактически Раздельная стала одним из центров так называемых «эшелонных войн», когда ключевую роль в боевых действиях играли бронепоезда и контроль над железнодорожными узлами.

Харитина Пекарчук — женщина, о которой стоит помнить

Одной из самых ярких фигур в истории города стала Харитина Пекарчук.

Доброволица Армии УНР, она работала в санитарном поезде во время боёв за Раздельную. Когда среди военных началась эпидемия сыпного тифа, Пекарчук продолжала помогать раненым даже после того, как сама тяжело заболела.

За своё мужество она стала первой женщиной, награждённой Железным Крестом Армии УНР — высшей военной наградой того времени.

Её история является примером самоотверженности и служения Украине, о котором сегодня знают далеко не все.

Город железнодорожных династий

Более полутора столетий железная дорога остаётся главной составляющей жизни Раздельной.

Здесь сформировались целые семейные династии, где профессия железнодорожника передаётся из поколения в поколение. Прадеды строили пути, деды работали на паровозах, родители осваивали тепловозы, а современная молодёжь управляет цифровыми системами движения.

Именно эти люди создали особый характер города, который продолжает жить в ритме железной дороги.

Что на самом деле разделяет Раздельная сегодня

Современная Раздельная буквально разделена путями на две части. Для местных жителей это не только географическая особенность, но и часть повседневной жизни.

В то же время город оказался на важном цивилизационном перекрёстке. Через него проходит Девятый панъевропейский транспортный коридор, который соединяет Украину со странами Европы. Рядом находится Приднестровье — территория замороженного конфликта и постоянных вызовов безопасности.

Именно поэтому сегодня Раздельная является не только железнодорожным узлом, но и символической границей между прошлым и будущим, между советским наследием и европейским развитием.

Заключение

Этот материал подготовлен по мотивам видеопроекта «Одесская жизнь», автором и ведущей которого является Ирина Полякова. В видео гораздо подробнее раскрываются малоизвестные страницы истории Раздельной, показаны архивные фотографии и приведены факты, которые не вошли в статью.

Посмотрите полный выпуск, чтобы больше узнать о Раздельной, а также о других городах и районах Одесской области, история которых часто оказывается намного интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Что ещё есть в видео, но не вошло в статью:

роль барона Карла Унгерна фон Штернберга в развитии Одесской железной дороги;

как Раздельная связана с одесским Горбатым мостом;

легенда о степном озере и появлении названия Водо-Раздельная;

история атамана Ефима Божко и его необычного казацкого отряда;

забастовки железнодорожников Раздельной в 1921 году;

истории современных героев Раздельнянщины и железнодорожных династий.

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