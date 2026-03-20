Ключевые моменты:

Постепенное восстановление централизованного водоснабжения в городах Молдавии.

15 марта правительство Молдовы ввело 15-дневный режим экологической тревоги.

Восстановление возможно благодаря лабораторным анализам, подтвердившим безопасность воды.

Действуют дополнительные фильтры и пункты раздачи бутылированной воды.

МИД Молдовы вручил ноту протеста РФ, обвиняя российские обстрелы в аварии.

Водоснабжение возобновлено, однако угроза остается

В Молдове стартовало постепенное восстановление централизованных поставок воды в ключевых городах на фоне загрязнения реки Днестр.

Добавим, что 15 марта правительство объявило 15-дневный режим экологической тревоги из-за инцидента, который вызвал перебои с водой продолжительностью около пяти дней. Больше всего пострадали Бельцы, где без питьевой воды оказались более 50 тысяч человек.

В настоящее время водоснабжение возобновляется в Бельцах, Сороках, Синжерее и Флорештах. Правда, в этих населенных пунктах действуют дополнительные фильтры для очистки воды, а пункты раздачи бутылированной воды будут работать, пока ситуация не стабилизируется. В общем, восстановление стало возможным благодаря лабораторным анализам, подтверждающим безопасность воды из Днестра.

Следует отметить, что МИД Молдовы отреагировал на ситуацию решительно, вызвав временного поверенного по делам РФ Олега Озерова. Кишинев связывает утечку нефтепродуктов в реку с российскими обстрелами, что повлекло за собой экологический кризис и режим тревоги.

Власти Молдовы подчеркивают, что это шаг к обеспечению населения чистой водой после критического загрязнения. Хотя анализы положительные, продолжаются превентивные меры, чтобы избежать рецидивов.

Добавим, в Винницкой и Одесской областях собрались комиссии ТЭБ и ЧС, отобраны пробы воды у водозабора Одессы, в Маяках и Днестровском лимане. Кроме того, после согласования с Молдовой установят боновые заграждения и сорбенты. Также приняты меры по защите водозабора города Одесса, где установлены дополнительные заграждения, которые делают невозможным попадание загрязняющих веществ в водозаборный канал.