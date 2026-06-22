Ключевые моменты:

Индекс геомагнитной активности (Kp-индекс) в течение суток будет находиться на низких, безопасных отметках.

Вероятность внезапного возникновения сильного геошторма 22 июня оценивается учеными всего в 1–2%.

Прогноз магнитных бурь на 22 июня: чего ждать метеозависимым

По данным Центров предсказания космической погоды, в этот понедельник Солнце не готовит неприятных сюрпризов. Скорость солнечного ветра в районе нашей планеты упала до минимальных фоновых значений, а на видимой стороне светила отсутствуют крупные группы пятен, способные спровоцировать мощные плазменные выбросы.

Показатель геомагнитной активности Kp-индекс в течение суток будет находиться в пределах 1—2.

Для большинства людей это означает идеальные условия для начала рабочей недели. Обычные спутники магнитных бурь — внезапная головная боль, скачки артериального давления, беспричинная усталость или бессонница — в этот день вряд ли вас побеспокоят.

Понедельник позволит полностью восстановить силы после прошлых волн солнечной активности.

Следующее незначительное повышение геомагнитного фона ученые прогнозируют ближе к концу месяца (в районе 26–28 июня), поэтому пока можно выдохнуть и спокойно заниматься повседневными делами.

Читайте также: Свое, одесское: где в Одессе найти мороженое местных производителей