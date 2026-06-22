Ключевые моменты:
- Индекс геомагнитной активности (Kp-индекс) в течение суток будет находиться на низких, безопасных отметках.
- Вероятность внезапного возникновения сильного геошторма 22 июня оценивается учеными всего в 1–2%.
Прогноз магнитных бурь на 22 июня: чего ждать метеозависимым
По данным Центров предсказания космической погоды, в этот понедельник Солнце не готовит неприятных сюрпризов. Скорость солнечного ветра в районе нашей планеты упала до минимальных фоновых значений, а на видимой стороне светила отсутствуют крупные группы пятен, способные спровоцировать мощные плазменные выбросы.
Показатель геомагнитной активности Kp-индекс в течение суток будет находиться в пределах 1—2.
Для большинства людей это означает идеальные условия для начала рабочей недели. Обычные спутники магнитных бурь — внезапная головная боль, скачки артериального давления, беспричинная усталость или бессонница — в этот день вряд ли вас побеспокоят.
Понедельник позволит полностью восстановить силы после прошлых волн солнечной активности.
Следующее незначительное повышение геомагнитного фона ученые прогнозируют ближе к концу месяца (в районе 26–28 июня), поэтому пока можно выдохнуть и спокойно заниматься повседневными делами.
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