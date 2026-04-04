Ключевые моменты:

Рекорд в Одесской области: 8 выигранных судов моделями OnlyFans против ДПС.

Налоговики пытаются взыскать большие суммы, но модели выигрывают треть дел.

Почему проигрывает ГНС: Слабая доказательная база — письма от британцев о Fenix ​​International Ltd не заменяют банковские выписки или контракты.

Почему налоговая проигрывает дела против OnlyFans

В Одесской области разворачиваются острейшие судебные баталии между создателями контента на OnlyFans и представителями Государственной налоговой службы (ГНС). Все очень просто: налоговики пытаются взыскать миллионные штрафы, но модели активно контратакуют.

По данным Опендатабота, Одесщина отличается из восьми выигранных дел – это рекорд среди регионов. На втором месте Днепропетровская область с пятью успехами, а в других регионах модели еще не имеют ни одной победы.

Налоговики проигрывают из-за слабой доказательной базы и нарушения процедур. ГНС часто ссылается на письма от британских партнеров о выплатах от Fenix ​​International Ltd, но судьи не считают их достаточными без банковских выписок или контрактов. Кроме того, ведомство совершает простые ошибки: посылает сообщения на устаревшие адреса или подает неполные документы.

Яркий пример – отмена в Киеве 3-миллионного штрафа. Истец доказала фиктивность заявленного дохода в 400 тысяч долларов, предъявив реальные выписки со счетов.