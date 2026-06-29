Ключевые моменты:

Тело комбрига Владимира Кононникова нашли 28 июня. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Правоохранители завели дело по статье «Умышленное убийство».

При этом в ОК «Юг» ранее заявляли, что признаков насилия на теле не обнаружили.

Полковник Кононников был ветераном ДШВ и кавалером орденов Богдана Хмельницкого двух степеней.

Его бригада сейчас держит оборону в районе Гуляйполя.

Гибель полковника Кононникова: что известно на данный момент

Трагедия произошла в Запорожской области. Местная полиция официально подтвердила, что расследует обстоятельства смерти высокопоставленного военного. Официально имя погибшего в релизе полиции не называют, однако в Оперативном командовании «Юг» еще накануне подтвердили: речь идет именно о командире 154-й ОМБр Владимире Кононникове.

«На Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением», — сообщили в областной полиции.

Сейчас дело расследуют по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Примечательно, что полиция не стала ставить в производстве отметку «самоубийство».

В то же время военные из ОК «Юг» до этого заявляли, что «признаков насилия не обнаружено».

Все следственные действия координирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

От десантника до командира механизированной бригады: боевой путь Владимира Кононникова

Владимир Кононников был опытным и уважаемым боевым офицером. До того как возглавить механизированную бригаду, он долгое время служил в рядах Десантно-штурмовых войск. Побратимы знали его под крепким позывным «Конан».

За свои боевые заслуги офицер был дважды награжден государством. Еще в 2018 году, будучи младшим лейтенантом, он получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а в марте 2024 года президент Украины вручил ему орден Богдана Хмельницкого II степени.

154-я отдельная механизированная бригада, которой командовал Кононников, была создана в 2023 году. Сначала подразделение выполняло тяжелые боевые задачи на Харьковском направлении, а затем парней передислоцировали на Запорожский фронт — защищать район Гуляйполя.

В своем последнем интервью для ТСН.ua комбриг подробно рассказывал о ситуации на фронте. Он хвалил работу своих бойцов на Гуляйпольском направлении и давал очень оптимистичные прогнозы касательно обороны на этом участке.

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