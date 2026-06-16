Ключевые моменты:
- В среду, 17 июня, в Одессе обойдется без существенных осадков, а вот по области днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.
- Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, но штормовых предупреждений синоптики не объявляли.
- День обещает быть теплым: в Одессе термометры покажут до 26°С тепла, а по региону – до 29°С.
Прогноз погоды в Одессе на 17 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
Также напомним, что из-за ремонтных работ на энергооборудовании завтра часть Одессы и Одесского района останется без воды почти на весь день
Прогноз погоды в Одесской области на 17 июня
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днём 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Анжелы Королевич