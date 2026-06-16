Ключевые моменты:

  • В среду, 17 июня, в Одессе обойдется без существенных осадков, а вот по области днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.
  • Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, но штормовых предупреждений синоптики не объявляли.
  • День обещает быть теплым: в Одессе термометры покажут до 26°С тепла, а по региону – до 29°С.

Прогноз погоды в Одессе на 17 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.

Также напомним, что из-за ремонтных работ на энергооборудовании завтра часть Одессы и Одесского района останется без воды почти на весь день

Прогноз погоды в Одесской области на 17 июня

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днём 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Анжелы Королевич

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