Ключевые моменты:
- 17 июня с 09.00 до 16.00 в Одессе и Одесском районе ожидается масштабное отключение водоснабжения.
- Причина – ремонтные работы на энергетическом оборудовании, по которым будут обесточены объекты водопроводной инфраструктуры.
- Жителей просят заблаговременно произвести запас питьевой и технической воды на время проведения ремонтных работ.
Кому нужно сделать запасы воды
17 июня 2026 из-за проведения ремонтных работ на энергетическом оборудовании временно будет прекращено электроснабжение отдельных объектов водопроводной инфраструктуры.
В этой связи ориентировочно с 09:00 до 16:00 без централизованного водоснабжения останутся жители ряда районов Одессы и населенных пунктов области.
Отключение коснется:
- Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы, а также жилых массивов Слободка и Пересыпь;
- сел Лиманка и Красный Хутор, жилых массивов Радужный, Совиньон 1–5, Черноморка, ЖКУ Таирово, территории Таировской общины, поселка Великодолинское и города Черноморск;
- городов Беляевка и Теплодар, Маякивской и Овидиопольской общин, села Мирное, Каролино-Бугазской общины и села Роксоланы;
- сел Усатово, Нерубайское, Большая Балка, Нати, а также района железнодорожной станции Усатово;
- Великодальнейской и Авангардовской общин, жилых комплексов Седьмое небо и Артвиль, а также территории промрынка 7-й километр.
Жителей указанных районов просят заблаговременно произвести запас воды на период проведения ремонтных работ.
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