Ключевые моменты:

В Затоке в Одесской области возник коммунальный кризис из-за долга КП «Бугаз» более 2,1 млн грн.

Есть риск отключения электроснабжения предприятия.

Под угрозой – водоснабжение, канализация и уличное освещение.

Долг скопился за электроэнергию во время отопительного сезона.

Отключение было отложено до 9 мая в ожидании решения местного совета.

При отключении обещают запуск генераторов для ключевых объектов.

Воду планируют подавать по графику.

Залив может оставить без воды

В Заливе Белгород-Днестровского района назревает кризис с электроснабжением и коммунальными услугами из-за долга местного КП «Бугаз» перед «Газэнерго-Трейд» более чем в 2 миллиона гривен.

Следует отметить, что это может привести к отключению объектов предприятия, остановке водоснабжения, уличного освещения, канализационно-насосных станций и очистных сооружений в Каролино-Бугской громаде.

Местные жители Затоки, в том числе общественная активистка Надежда Дейнега, предупредила о риске в местных чатах. Она рекомендовала запасаться водой. Впоследствии это подтвердили в коммунальном предприятии, указав на долг за электроэнергию.

Добавим, что на март задолженность достигла 2 млн 171 тыс. грн за три месяца без оплат после заключения договора. Кроме того, отключение планировали на 24 марта, но отсрочили до 9 мая в ожидании сессии сельсовета для выделения средств.

По словам директора Татьяны Паучак, долг образовался в отопительный сезон из-за низкого тарифа для населения, не покрывающего расходы на электричество для котельной. Именно поэтому предприятие надеется на помощь совета. Ну а в случае отключения обещают генераторы для ключевых объектов. А вода в Затоке будет подаваться по графику.

Добавим, что в прошлом году Залив сталкивался с подобным: вода по графику была грязной, слабого давления, канализацию откачивали машинами.

Источник: «Бессарабия INFORM»

