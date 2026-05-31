Ключевые моменты:

Стадион «Спартак» в Одессе находится в запущенном состоянии, заявляют в горсовете.

Депутат обвиняет прошлое руководство города в потере и застройке спортивных объектов.

Новая городская команда рассматривает возможность реконструкции стадиона.

В каком состоянии стадион «Спартак» в Одессе

Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая опубликовала видео о состоянии стадиона «Спартак» в Одессе. По её словам, объект находится в таком виде, который отражает многолетнее отсутствие должного внимания к спортивной инфраструктуре города.

По ее словам, стадион «Спартак» мог оказаться под угрозой застройки и фактического банкротства, однако эти планы реализованы не были.

По её словам, с приходом нового руководства города у Одессы появился шанс пересмотреть подход к управлению спортивными объектами и провести реконструкцию стадиона.

Как Одесса теряла спортивную инфраструктуру

Депутат заявила, что на протяжении многих лет в городе не решались системные вопросы развития спорта — не строились новые комплексы и не проводилась полноценная реконструкция существующих объектов.

По словам Квасницкой, часть спортивной инфраструктуры в Одессе была утрачена или передана под застройку. В частности, были застроены без решения городских сессий теннисные корты, где тренировалась Элина Свитолина.

Также она заявила, что спортивный комплекс в Киевском районе так и не был построен, хотя его создание планировалось. Аналогичная ситуация, по её словам, сложилась и с проектом «Стрелецкий хаб», который не получил развития.

Справка ОЖ

Стадион «Спартак» в Одессе — один из старейших спортивных объектов города. Его открыли 8 ноября 1928 года. Тогда арена вмещала около 10 тысяч зрителей и считалась одной из самых современных в Одессе — до появления стадиона в парке Шевченко.

Со временем вместимость уменьшилась примерно до 5 тысяч мест, и объект утратил статус главной городской арены, но остался важной спортивной площадкой.

Заметное обновление «Спартака» произошло в 2009 году — во многом благодаря футбольному клубу «Черноморец». Тогда команда готовилась к переезду на время реконструкции своего домашнего стадиона в рамках подготовки к Евро-2012, и «Спартак» стал временной базой.

Чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги, арену адаптировали под матчи высокого уровня: установили пластиковые сиденья вместо деревянных скамеек, привели в порядок раздевалки, душевые, судейские помещения и подтрибунные зоны, обновили освещение и поставили электронное табло.

После возвращения «Черноморца» на свой стадион часть этих улучшений была демонтирована или перестала использоваться в прежнем виде, и «Спартак» снова стал функционировать в более простом формате.