Ключевые моменты:

Юрий Дегас возглавил Федерацию легкой атлетики Одесской области.

Среди приоритетов — детский спорт, поддержка тренеров и инклюзивность.

Дегас известен как владелец пляжа Caleton и основатель DEGAS GROUP.

Юрий Дегас возглавил Федерацию легкой атлетики Одесской области

Новым руководителем Одесской областной федерации легкой атлетики стал Юрий Дегас — предприниматель, девелопер и общественный деятель, известный в Одессе своими бизнес- и социальными проектами.

О назначении он сообщил лично, поблагодарив за доверие и заявив, что главная цель — выстроить системную работу в региональной легкой атлетике.

По словам Дегаса, среди основных направлений:

развитие детско-юношеского спорта;

улучшение условий для спортсменов и тренеров;

поддержка ветеранов спорта;

развитие инклюзивных спортивных проектов;

усиление позиций Одесской области на спортивной карте Украины.

Чем известен Юрий Дегас в Одессе

Юрию Дегасу 39 лет. Он родился в Николаеве, а с 2008 года живет в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет и получил юридическое образование.

В 2016 году он основал DEGAS GROUP — компанию, которая занимается строительством, ресторанным бизнесом и девелопментом. В его управлении находятся жилой комплекс «Новая Европа», сеть ресторанных заведений Benedikt и пляжный комплекс Caleton.

Также Дегас получил известность как инициатор создания инклюзивного пляжа в Одессе, адаптированного для людей с инвалидностью.

Кроме бизнеса, он занимается благотворительностью и является советником главы Одесской ОВА по вопросам ветеранской политики.

Читайте также: Без конкурса и с прошлым в мэрии: в Одессе назначили двух новых глав департаментов