Ключевые моменты:

Утверждение Стратегии-2030 и создание координационного центра во главе с Алексеем Кулебой — это бюрократическая подготовка, а не анонс скорого открытия неба.

До реальных полетов Украине нужно провести аудит разрушений, пройти сложнейшую международную сертификацию и договориться с пугливыми страховыми гигантами.

Соседний аэропорт Тулча в безопасной зоне НАТО за полгода обслужил всего 80 человек. Виной всему — российские обстрелы юга Одесской области.

Авиастратегия: когда смогут открыть аэропорт в Одессе

Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр, который будет готовить возобновление авиасообщения после улучшения ситуации безопасности. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Многие восприняли новость об утверждении правительственного плана как сигнал к тому, что гражданские лайнеры вот-вот вернутся на украинские взлетно-посадочные полосы. Однако до этого еще далеко.

Сейчас правительство просто готовит юридический фундамент. Созданный Межведомственный координационный центр фактически начинает «домашнюю работу», которую невозможно сделать за неделю после окончания войны. Сюда входят:

Аудит инфраструктуры: Оценка разрушений терминалов и полос после ракетных ударов (Одесский аэропорт, напомним, неоднократно подвергался атакам).

Оценка разрушений терминалов и полос после ракетных ударов (Одесский аэропорт, напомним, неоднократно подвергался атакам). Сертификация: Приведение аэродромов и национальной аэронавигационной системы к жесточайшим стандартам безопасности EASA (Европейского агентства по безопасности авиации).

Приведение аэродромов и национальной аэронавигационной системы к жесточайшим стандартам безопасности EASA (Европейского агентства по безопасности авиации). Финансовые гарантии: Переговоры с мировыми страховыми компаниями, которые должны согласиться застраховать многомиллионные самолеты для полетов в страну, пережившую масштабную войну.

Главная цель правительства сейчас — сохранить кадры (пилотов, диспетчеров, техников) и не дать аэродромам окончательно прийти в упадок.

«Эффект Тулчи»: как обстрелы Одесчины парализуют авиацию Румынии

Самым мощным аргументом против преждевременного оптимизма является ситуация у наших ближайших соседей. Пример румынского аэропорта «Дельта Дуная» в городе Тулча — это настоящий «холодный душ» для всех, кто верит в быстрое возобновление полетов.

Тулча находится на территории Румынии, где небо юридически абсолютно открыто и безопасно. Но географически этот аэропорт расположен всего в нескольких десятках километров от украинской границы и портов Подунавья (Измаил, Рени).

Согласно данным, за первые шесть месяцев 2026 года аэропорт Тулчи обслужил всего 80 пассажиров.

Причина этого катастрофического провала — постоянные российские атаки дронов и ракет на юг Одесской области. Из-за близости к зоне боевых действий в румынском уезде Тулча регулярно объявляют воздушные тревоги, работает ПВО, а в приграничных селах находят обломки «шахедов».

При этом, несмотря на почти нулевой пассажиропоток и статус самого неэффективного аэропорта в Румынии, учреждение продолжает получать миллионное финансирование из государственного бюджета и проводит модернизацию, готовясь к запуску регулярных рейсов, в частности в Рим.

Если даже защищенный зонтиком НАТО румынский аэропорт пустует из-за близости к Одесской области, то говорить об открытии самого аэропорта «Одесса» до завершения боевых действий не имеет смысла. Ни один международный лоукостер не подвергнет риску свои экипажи и самолеты.

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