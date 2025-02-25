Администрация аэропорта разработала план ликвидации последствий обстрелов и определила сроки восстановления инфраструктуры. Для полного запуска необходимо не менее 100 дней, чтобы подготовить взлетно-посадочную полосу и аэродромное оборудование. Основной проблемой является недостаточное количество персонала, поскольку часть специалистов уехала или сменила место работы. Планируется возвращение бывших сотрудников и проведение обучающих тренингов.

Еще одним фактором, влияющим на скорость восстановления, является техническое состояние инструментальных систем посадки. После окончания боевых действий все украинские аэропорты должны провести проверку наземных навигационных систем, которая продлится минимум месяц.

Одесский аэропорт вспомнили в связи с заявлениями руководителей лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Они сообщили, что готовы вернуться на украинский рынок и уже разрабатывают маршруты. Ryanair планирует открыть 24 направления в Киев и Львов, а Wizz Air заявил о возможности запуска 60 рейсов в течение шести месяцев после окончания конфликта.Ранее мы рассказывали, что одесский аэропорт готов возобновить работу: названы сроки