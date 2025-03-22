История переездов: почему Театр на Чайной ищет новый дом?

За пятнадцать лет своего существования одесский Театр на Чайной переживает свой третий большой переезд. «Видимо, судьба у нас такая», — разводит руками посреди разбитых стен актриса и администратор театра Татьяна Параскева.

Напомним, что свою историю театр начал в помещении бывшей Чайной фабрики. Сначала это был небольшой зал на 49 мест. Изюминкой театра стали обсуждения спектаклей и чаепития. Впоследствии количество мест выросло до 70. Но дальше расширяться было некуда и тогда было решено обустроить еще один зал в большем цехе. В 2017 году владелец помещения решил застроить территорию бывшей фабрики, и театру впервые пришлось искать новое помещение. Так, театр переехал в концертный зал Дворца студентов на Маразлиевской. Там было значительно больше пространства, возможностей, зрительских мест, но и ремонта было много.

В феврале 2022 года из-за полномасштабного вторжения Дворец студентов был закрыт и театр возобновил свою работу только летом в помещении Театра Kovalsky в Отоновском переулке на углу Гоголя. Там, в маленьком зале на сорок мест коллектив провел три года. Но то, что было приемлемо как временное убежище, не подходит для постоянного пребывания и полноценной работы.

Театр своими руками

Сейчас можно только представить, каким будет будущий театр, ведь ремонт в самом разгаре. Со входа еще не убрано объявление об аренде. Мы спускаемся по лестнице в подвал. В середине будущих репзала и гримерных — горы реквизита, оборудования и стульев. И это еще только часть сокровища, которое нажили в театре за годы существования.

— Здесь будет холл, уборные. Слева Саша (Онищенко) запланировал гардероб. Справа — вход в зрительный зал на шестьдесят зрителей, — показывают актеры.

Этот подвал искали долго. Оказывается, что найти подходящее место трудно. Во-первых, местоположение, ведь все же это должен быть центр города. Во-вторых, ограниченный бюджет, ведь театр существует только на собственно заработанные средства. В-третьих, конструктивные особенности — в зале не должно быть колонн, потолок должен быть достаточно высоким, чтобы разместить осветительные приборы.

Большую часть работ собственноручно выполняют сами артисты, режиссеры и их близкие. Вот, например, режиссер Евгений Резниченко вместе с художественным руководителем Даниилом Савченко занимаются демонтажем гипсокартона. Сейчас идет подготовка помещения к приходу бригады электриков и сантехников. С ними тоже большая проблема — мужчины на фронте. На фронте с первых дней полномасштабного вторжения и основатель и художественный руководитель театра Александр Онищенко. Во время отпуска он распланировал пространство, собрал некоторые средства на обустройство и вернулся к защите страны, своих зрителей и своего театра в частности.

Пока коллектив справляется физически, но финансовая часть нуждается в поддержке. Именно поэтому театр попросил о помощи зрителей. Поклонники откликнулись — и половина минимально необходимой суммы уже есть. Хотя, конечно, стоимость ремонта никогда не укладывается в запланированный бюджет, поэтому любая помощь с благодарностью будет принята. Если все пойдет по плану, то театр откроет двери уже в мае, а пока все спектакли и в дальнейшем проходят по адресу: Отоновский переулок, 2.

От Чайной фабрики до винного подвала

Где же будет находиться новое театральное пространство? В самом старом центре города, на улице Нежинской, 37, на углу переулка Маланова возле Нового рынка. Театр находится рядом с цирком, неподалеку от Дома клоунов, театра Кукол и театра Василька.

Этот старенький двухэтажный дом выглядит современно после многочисленных перестроек, но его история давняя и интересная — он был построен двести лет назад. По информации портала Домофото и краеведа Юрия Парамонова, начиная с 1830-го по 1883 год, здесь также проживал профессор Ришельевского лицея и один из основателей Одесского общества истории и древностей, историк Николай Мурзакевич.

В конце 19 века зданием владела семья Друт, которая занималась продажей вина. Именно здесь также находился и их магазин. Можно смело утверждать, что в подвалах будущего театра хранились бочки и бутылки с вином.

Пресса начала 20 века сохранила упоминания о продаже стеклянных бутылок, медицинском кабинете, где лечили венерические и другие болезни, а также рекламу театра-иллюзиона «Хамелеон», где крутили кино. С 1944-го по 1952 год в доме проживал первый директор психоневрологического диспансера Григорий Маркелов. Отныне соседями театра станут отделение Новой Почты, медицинский центр и жители одесского дворика.