Ключевые моменты:

23 марта в Одессе осадков не ожидается.

Днём температура поднимется до +10…+12°C.

По области немного теплее — до +15°C.

Погода в Одессе 23 марта

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в понедельник ожидается облачная погода с периодическими прояснениями.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днём поднимется до +10…+12°C.

Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Одесской области 23 марта

В области погодные условия будут похожими: облачно с прояснениями и без дождя. Ветер также северо-восточный, 7–12 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +1 до +6°C, а днём воздух прогреется до +10…+15°C.

На дорогах области ожидается хорошая видимость, без ухудшений погодных условий.