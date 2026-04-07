Ключевые моменты:

Капитан задержан в Одессе за нелегальный экспорт газа и зерна из Керчи.

Для маскировки судно отключало систему AIS и постоянно меняло флаги.

Капитану грозит до 5 лет тюрьмы.

Махинации «теневого» сухогруза в портах Крыма

В Одессе СБУ собрала доказательства против капитана с Ближнего Востока. Его судно пыталось вывезти стальные трубы под африканским флагом.

Следствие установило, что ранее танкер нелегально вывез 2 тыс. тонн газа и 7 тыс. тонн зерна из оккупированного Крыма. На борту обнаружены лоцманские карты и журналы связи, подтверждающие незаконные рейсы.

Во время задержания судна в Одессе на его борту находились еще 16 членов экипажа – все граждане ближневосточного региона.

Задержанному капитану о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: Призвал Россию ввести войска: в Одессе будут судить эксдепутата за госизмену