Ключевые моменты:

В Одесской области прогнозируют высокие урожаи садов при отсутствии поздних заморозков.

Деревья перезимовали без повреждений, цветение активное и растянутое.

Прохладная весна снижает риски, но требует срочной обработки грибков.

Летняя жара угрожает яблокам, грушам, айве – нужно орошение и устойчивые сорта.

Кадровый дефицит может усложнить сбор урожая.

Будет ли урожай в Одесской области

Зима в этом году была очень сложной. Именно поэтому аграрии Одесской области внимательно наблюдают за садами и готовят первые оценки будущего урожая.

По информации профессора кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирины Ищенко, деревья в регионе завершили зиму без серьезных повреждений и плавно активизируются. К слову, ранние сорта уже отцвели, другие только приближаются к цветению. Соответственно, развитие в садах идет равномерно.

Она добавила, что в целом, если говорить об Одесской области, критических температур не наблюдалось. К слову, даже те заморозки, которые были, значительный вред не нанесли. Эксперт констатировала, если не будет поздних заморозков, которые были, например, в прошлом году, то есть все основания ожидать достаточно высокие урожаи.

Стоит отметить, что прохладная весна делает продолжительным цветением, что снижает риск массового поражения, но продлевает опыление. Температуры соответствуют нормам, поддерживая здоровье насаждений.

Ирина Ищенко отмечает, что критический момент для обработки деревьев от инфекций. Ведь влажность и умеренное тепло способствуют грибкам, угрожающим урожаю. Соответственно, если сейчас не провести обработки, то можно столкнуться с такими проблемами, как монилиоз или кудрявость листьев персика. Именно в этот период инфекции проникают в деревья и в дальнейшем активно развиваются.

Также высокие летние температуры остаются ключевым фактором для урожая в Одесской области. Изменение климата приносит жару и засуху, но отрасль реагирует: восстанавливают орошение и выбирают устойчивые сорта.

Эксперт добавляет, что очень плохо при высоких температурах будет чувствовать себя семечковая группа, особенно без орошения – это яблоки, груши, айва.

Кадровый голод – еще одна серьезная проблема, особенно на сборе урожая.

Напомним, виноделие Одесщины оказалось под угрозой: из-за острого дефицита качественных саженцев местные производители вынуждены массово импортировать лозу из Европы. Война и потеря питомников только обострили проблему.

Источник: Новини.LIVE