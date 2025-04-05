Сегодня Надежда Адамова делится рецептом «белой каши» с читателями «Одесской жизни».

Ингредиенты:

Рис – один стакан;

Пшено – один стакан;

Вода – 1 литр;

Молоко – 1 литр;

Кислое молоко – 1 литр;

Масло сливочное – 200 г;

Сметана – 1 литр;

Лук – 4 шт. (по вкусу).

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Способ приготовления:

Пшено и рис нужно хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Пшено – на 15-20 минут замочить, чтобы ушла горечь.

Берем большую кастрюлю. Наливаем 1 литр воды, кладем туда две луковицы, даем прокипеть несколько минут. Затем опускаем в этот кипяток пшено, варим минут 5.

Далее высыпаем рис. Тщательно перемешиваем. Всё варим, постоянно помешивая, чтобы не подгорело.

Когда вода выкипит, нужно налить молоко, постоянно помешивая. Когда закипит, добавляем литр кислого молока. Как снова закипит – добавляем литр сметаны и в конце 200 граммов сливочного масла.

Кашу нужно варить до тех пор, пока она не загустеет. Все это время не забывайте ее помешивать.

Отдельно жарим мелко нарезанное сало (делаем шкварки), поджариваем лук. Этой поджаркой густо поливаем кашу перед тем, как подать на стол.

Приятного аппетита!

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