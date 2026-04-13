Ключевые моменты:

Бесплатным проездом одесские школьники 1–11 классов смогут пользоваться до завершения военного положения.

Право на льготу нужно подтверждать через мобильное приложение «Мрия» или бумажную справку.

Бумажная справка для бесплатного проезда обязательно должна содержать фото ребенка.

Заместитель начальника городской военной администрации Ольга Лозовая рассказала об алгоритме подтверждения бесплатного проезда для одесских школьников 1–11 классов в общественном транспорте (трамваях и троллейбусах).

Напомним, с 1 января 2026 года такое право было предоставлено одесским ученикам по инициативе начальника ОВА Сергея Лысака. Нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на родителей во время войны.

Водителю или кондуктору городского электротранспорта школьник должен предъявить документ, подтверждающий его статус. Такими документами являются:

бумажная справка учебного заведения, где учится ребенок

или

цифровой ученический билет в мобильном приложении «Мрия-ID».

Зарегистрироваться в национальной экосистеме «Мрия» школьник самостоятельно не может — это происходит по инициативе учебного заведения. Как рассказала Ольга Лозовая, процесс подключения города к платформе активно продолжается: 28 школ уже работают в системе, еще 87 подали заявки, а более 5300 учеников успешно пользуются электронными идентификаторами.

Если учебное заведение еще не интегрировано в приложение, ребенок может ездить бесплатно по бумажной справке. Такие документы уже получили более 28,5 тысячи детей.

Если у ученика нет бумажного документа, необходимо обратиться к директору учебного заведения для его получения.

Бумажная справка должна содержать:

ФИО ученика;

дату рождения;

название учебного заведения г. Одессы;

класс, в котором учится ребенок;

дату выдачи документа;

наименование территориальной громады;

фото ученика.

Дополнительных справок или специально приобретенных проездных билетов для пользования городским электротранспортом школьникам не требуется.