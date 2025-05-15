Вместо переговоров — ругань

Ожидания от переговоров в Турции были максимальные. Предполагалось, что стороны обсудят условия прекращения боевых действия. Туда прилетел президент Украины Владимир Зеленский, ожидалось присутствие российского президента Владимира Путина и американского — Дональда Трампа.

В итоге российская делегация оказалась не очень представительной — из известных имен был только Владимир Мединский, занимающий сейчас должность помощника Путина. Владимир Зеленский в комментарии для прессы, назвал такой состав бутафорским.

На его заявление отреагировали в МИДе России: его руководитель Сергей Лавров назвал украинского президента “жалким человеком”, заместительница Лаврова Мария Захарова — клоуном и неудачником.

На это спикер украинского МИДа заметил, что «Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД — их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы», — отметил Григорий Тихий.

Не удержался от комментариев и Дональд Трамп. Он заявил, что ничего с Украиной и Россией не случится, пока он не встретится лично с Путиным. При этом, по данным Clash Report, уровень российской делегации Трампа устраивает, потому что он о ней ничего не знает.

В итоге, переговоры до 17:00 так и не начались, хотя в Стамбуле присутствуют Владимр Зеленский, глава МИД Украины Сибига, глава СБУ Малюк, министр обороны Умеров.

Переговоры могут состояться, предположительно, 16 мая, в пятницу. Украина направит на них свою делегацию во главе с министром обороны Умеровым. В этот же день туда обещал прибыть представитель Трампа Уиткофф.

Заявление Владимира Зеленского в Турции

За это время Владимир Зеленский успел посетить столицу Турции Анкару и провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тейипом Эрдоганом. По окончании украинский президент провел пресс-конференцию. Приводим основные тезисы: