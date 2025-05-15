Об этом пишут местные Телеграм-каналы, ссылаясь на слова посетителей зоопарка.

«Территория закрыта, охрана никого не пускает. Львов стараются усыпить, чтобы достать животное», – рассказывают очевидцы происшествия.

Позже ситуацию прокомментировал директор зоопарка Игорь Беляков.

«Так случилось, что сервал выбрался из своего вольера и перелез в вольер ко львам. Сразу хочу сказать: он совсем не пострадал, львы не трогали сервала. Одного льва мы закрыли, другого нам удалось усыпить (речь идет о временном усыплении при помощи транквилизатора – прим. ред.), и тогда мы смогли зайти в вольер и забрать оттуда сервала… Я прошу прощения у тех людей, которые так переживали», – сказал Беляков.

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Он также добавил, что сервала водворили в его вольер, с ним все в порядке. Никто из посетителей и сотрудников зоопарке также не пострадал.

Каким образом, сервал вышел из своей клетки и попал ко львам, в зоопарке будут разбираться позже.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, 15 мая, День вышиванки, в Одесском зоопарке анонсировали акцию: бесплатный вход для всех посетителей в вышиванках.