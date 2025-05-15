В четверг, 15 мая, в Стамбуле должны пройти мирные переговоры Украины и России при посредничестве США. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский, который вел переговоры о капитуляции Украины в первые дни вторжения.

Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной:

Мединский В.Р. — помощник президента РФ (глава делегации);

Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел РФ (член делегации);

Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);

Фомин А.В. — заместитель Министра обороны РФ (член делегации).

Украинская сторона пока не подтвердила своего участия в переговорах с той делегацией, которую озвучила РФ.

По информации канала Fox News, президент США Дональд Трамп решил не ехать на переговоры в Турцию после отказа Путина туда приезжать.

«После того, как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников», — заявил в эфире журналист.

По словам западных дипломатов, решение Путина отправить группу младших чиновников вместо того, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским, исключило возможность любого прорыва в переговорах. Назначив Мединского главой делегации, путин дал понять, что не желает уступать и преследует те же цели, что и в 2022 году – уничтожение Украины как суверенного государства.

Россияне запустили по Украине более 100 дронов

В ночь на 15 мая противник атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами,сообщили в Воздушных силах Украины.

Подтверждено сбитие 62 ударных беспилотников. Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

29 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки.

Потери врага на утро 15 мая 2025 года

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну РЛС и девять других важных объектов противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили: