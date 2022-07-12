Как освобождали остров Змеиный: история от начала до конца (видео)

Также ВСУ представили видеоролик, на котором запечатлены основные моменты борьбы за остров.

Активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиное, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому.

Более 2 месяцев продолжалась операция. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, сбора данных об обстановке и применения разнородного вооружения и оборудования, просчет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных решений.

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байракторов, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

В операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техника, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА «Байрактар» и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа «раптор», скоростной десантный катер типа «серна», существенные повреждения получил фрегат «адмирал эссен»,а новый современный буксир «спасатель василий бех» был переведен в подводный флот.

Тем не менее, по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему, 4 ЗПРК «Панцирь-С1», 2 РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», 1 ББМ , 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.

После потопления «москвы», своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, решисты решили создать себе из острова, так сказать, стационарный крейсер.

Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.

Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства постановки радиопомех и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и истинной мощи сил обороны юга Украины.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств, цель операции была достигнута, путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены.

Всего подтверждено уничтожение:

3 ЗПРК «Панцирь-С1»,

1 ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему,

1 РЛС «Мыс»,

1 РСЗО «Торнадо-Г»

1 РСЗО «Град»

1 система РЭБ,

1 маломерный катер,

2 ББМ

8 единиц автотехники,

1 склад боеприпасов.

Общие же потери российских оккупационных войск из-за боевых действий связанных со Змеиным, составили более $900 млн. Это стоимость потерянной техники, включая флагман черноморского флота рф – ракетный крейсер «москва».

Напомним, что российские оккупанты сбежали со Змеиного 30 июня 2022 года. Впрочем, боевые действия продолжаются там до сих пор. Так, ночью 7 июля по причалу острова рашисы нанесли ракетный удар.

После высадки на остров украинские военные провели зачистку Змеиного, убедившись в отсутствии там российских захватчиков.

На месте было подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след «русского мира».

Как символ Победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше.

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По материалам ОК «ЮГ»