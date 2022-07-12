Как освобождали остров Змеиный: история от начала до конца (видео)

В Оперативном командовании «Юг» рассказали, как проходила операция освобождения острова Змеиный. Единственной территории Одесской области, которую сумели занять рашисты.
Также ВСУ представили видеоролик, на котором запечатлены основные моменты борьбы за остров.
Активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиное, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.
Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому.
Более 2 месяцев продолжалась операция. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, сбора данных об обстановке и применения разнородного вооружения и оборудования, просчет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных решений.
К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байракторов, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
В операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техника, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА «Байрактар» и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа «раптор», скоростной десантный катер типа «серна», существенные повреждения получил фрегат «адмирал эссен»,а новый современный буксир «спасатель василий бех» был переведен в подводный флот.
Тем не менее, по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему, 4 ЗПРК «Панцирь-С1», 2 РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», 1 ББМ , 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.
После потопления «москвы», своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, решисты решили создать себе из острова, так сказать, стационарный крейсер.
Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.
Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства постановки радиопомех и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и истинной мощи сил обороны юга Украины.
В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств, цель операции была достигнута, путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены.
Всего подтверждено уничтожение:
- 3 ЗПРК «Панцирь-С1»,
- 1 ЗРК «Тор-М2» и ТЗМ к нему,
- 1 РЛС «Мыс»,
- 1 РСЗО «Торнадо-Г»
- 1 РСЗО «Град»
- 1 система РЭБ,
- 1 маломерный катер,
- 2 ББМ
- 8 единиц автотехники,
- 1 склад боеприпасов.
Общие же потери российских оккупационных войск из-за боевых действий связанных со Змеиным, составили более $900 млн. Это стоимость потерянной техники, включая флагман черноморского флота рф – ракетный крейсер «москва».
Напомним, что российские оккупанты сбежали со Змеиного 30 июня 2022 года. Впрочем, боевые действия продолжаются там до сих пор. Так, ночью 7 июля по причалу острова рашисы нанесли ракетный удар.
После высадки на остров украинские военные провели зачистку Змеиного, убедившись в отсутствии там российских захватчиков.
На месте было подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след «русского мира».
Как символ Победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше.
Еще новости Одессы:
В США выпустили монету, посвященную защитникам острова Змеиный
По материалам ОК «ЮГ»