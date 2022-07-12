Анекдот дня: чем занимаются по вечерам порядочные женщины?

Доброе утро, Одесса! Надеемся, что сегодняшний день будет менее тревожным, чем вчерашний. «Одесская жизнь» желает вам сегодня не отказывать себе в маленьких удовольствиях и предлагает вашему вниманию утренний анекдот о вечернем времяпровождении порядочной одесситки Цили.
– Здравствуйте, Циля! Чем вы занимаетесь?
– Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу. Ем…
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