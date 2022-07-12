Анекдот дня: чем занимаются по вечерам порядочные женщины?

В Одессе за неделю стало на 150 маленьких украинцев больше Жизнь продолжается, несмотря ни на что! Так, на прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 150 маленьких украинцев, что на 22 ребенка больше, чем на прошлой неделе. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: не важно, какого пола невеста, если… Доброе утро, Одесса. Начинается трудовая неделя, и не только у нас, но и президента. Которому вскоре предстоит поломать голову над петицией о легализации однополых браков. Она всего за неделю собрала необходимые 25 тысяч голосов. ПОДРОБНЕЕ