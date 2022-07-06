В США выпустили монету, посвященную защитникам острова Змеиный

Приобрести монету можно в сувенирном магазине Белого Дома, а также заказать онлайн.

О появлении в сувенирном магазине Белого Дома коллекционнойой монеты, посвященная сопротивлению украинских военных на острове Змеиный Одесской области сообщили на официальной странице магазина.

Пока можно сделать предзаказ, в продаже монеты появятся с 30 сентября. Стоит она 100 долларов, 20% прибыли пойдут на помощь украинским женщинам и детям. Заказы странам НАТО и Украине отправят бесплатно, сообщили в сувенирном магазине.

Монета с островом Змеиный вошла в коллекциюю «Исторические моменты американского президентства» и является там 34-й по счету.

Недавно «Одесская Жизнь» писала, что Ватикан отчеканил серебряную монету в поддержку Украины.

Также мы рассказывали, какими будут украинские памятные монеты, посвященные борьбе Украины с российской агрессией.