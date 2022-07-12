Новости Одессы и Одесской области

Утро 12 июня в Одессе: угроза ракетных атак высока (видео)

Утро 12 июня в Одессе: угроза ракетных атак высока (видео)

Сегодняшний рассвет, утро вторника, 12 июля 2022 года, Одесса и Одесская область встречали под сигналы воздушной тревоги. А на Южном направлении днем и ночью пылает вражеская техника.

Об этом рассказал в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, рашисты снова обстреляли крылатыми ракетами соседний Николаев. Так что вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой и постоянной.

Кроме того, спикер ОВА напоминает, что в области продолжается контрдиверсионная работа, и заметив подозрительных личностей, необходимо оповещать об этом наши спецслужбы.

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Враг пытается организовать воздушную разведку, но это ему не удается – наши силы обороны надежно обороняют как черноморское побережье, так и небо.

Что касается ситуации в Черном море, то она принципиально не изменилась: там по-прежнему пребывают корабли-ракетоносцы рф и несколько десантных кораблей.

В то же время наши аграрии работают, чтобы собрать урожай. И пусть он не такой большой, как в прошлом, мирном, году, но он крайне важен для Украины. А военные моряки помогают доставлять сельхозпродукцию в другие страны и пополнять украинский бюджет.

 

#Ранок_Одеса
Світанок в місті та області під сигнал повітряної тривоги.
Вдень і вночі на Південному напрямку горить, палає техніка ворожа.
ВМС ЗС України допомагають аграріям з доставкою продукції до споживачів річковою артерією.
Сили оборони стримують ворога від активізації повітряної розвідки.
Бережіть себе і рідних!
Ми переможемо!

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 11 июля 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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