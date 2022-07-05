Оказалось, что флаг над Змеиным подняли «метафорически»: в ВСУ прояснили ситуацию

Представитель ВСУ Наталья Гуменюк заявила 4 июля, что над освобожденным Змеиным поднят флаг Украины. А потом сама же себя опровергла, пояснив, что флаг просто доставлен на остров.

Как сообщает информационное агентство «Униан», ссылаясь на Гуменюк, на остров никто не высаживался. Поэтому флаг над островом не поднимали. Хотя он уже находится там.

Флаг был доставлен на остров вертолётом. Он дождётся прибытия войск, а потом будет реять,

— заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По её словам, сообщение о поднятом флаге следует понимать «метафорически»:

На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать?

— сказала Гуменюк.

Напомним, что ранее появился информация, что над освобожденным островом Змеиный поднят государственный флаг Украины.

30 июня не выдержав огня ВСУ, российские оккупанты бежали с острова, бросив там часть своей техники, а часть подорвав.

Потом сами рашисты дважды бомбардировали остров, чтобы уничтожить собственную технику. Но, безуспешно.

Оставшуюся технику и оборудование, в итоге, добили украинские беспилотники «Байрактар».

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Фото иллюстративное, взято из архива