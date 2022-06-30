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Змеиный в огне: остатки рашистов бегут на катерах

Змеиный в огне: остатки рашистов бегут на катерах

Уцелевшие российские оккупанты на Змеином взорвали остатки военной техники и сбежали с острова.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг»

По информации ВСУ, в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

Единственная захваченная россией территория Одесской области освобождана от оккупантов!

остров Змеиный в прицеле

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Вооруженные силы нашей страны буквально «жарят» орков на Змеином. И добавил, что «Остров будет безлюдным во время войны, или украинским. Ну и, конечно, после войны он будет только нашим»

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.

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