Хватает ли учителей в одесских школах?

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что в школах города якобы не хватает учителей, поскольку тех, кто отказался либо не успел вакцинироваться от ковид, отстранили от работы, и в этой связи появились десятки вакансий. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нехватка учителей в Одессе – не “карантинная” проблема

Буйневич уверяет, что одесские школы не принимают новых учителей на место отстраненных.

“Во-первых, педагогов по ним единицы. Во-вторых, они не уволены. Поэтому взять кого-то на это место возможно только временно”,

– пояснила чиновница.

Что же касается “сенсационного” исследования о наличии соответствующих вакансий на сайтах центра занятости (ЦЗ), то, по словам Буйневич, эти запросы в ЦЗ уже лет десять как увеличиваются и никак не связаны с введением “красной” зоны: так, на начало этого года в Одессе не хватало более 400 учителей, в прошлом году – 600. И в таких случаях директора школ обязаны предоставлять запросы в Центр занятости.

“И они их обновляют периодически, потому запросы свежие. Это никак не связано с отстранением и является общей проблемой образования крупных городов, в том числе Одессы. Проблемой глобальной, серьезной, ухудшенной, по моему мнению, решением об особых условиях трудоустройства учителей пенсионного возраста, например. Мне кажется очень неправильным решение относительно представителей моей профессии. Хотя я обеими руками за вакцинацию, но у нас нет очередей на трудоустройство. Однако сайты ЦЗ заполнены поисками учителей ВСЕГДА”,

– добавила глава департамента образования.

Как сообщалось ранее, среди одесских учителей более 100 человек еще не сделали две прививки от коронавируса. С техническим персоналом школ ситуация еще сложнее – там не привиты 400 человек.

По словам Елены Буйневич, одесским школам было рекомендовано возобновить очное обучение с 15 ноября, но это оказалось невозможным, поскольку совокупно, непривитыми остаются около 500 человек педагогов и техперсонала.

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