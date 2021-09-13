Можно ли проконтролировать, как прививаются от COVID-19 одесские учителя?

Глава департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич прокомментировала часто раздающиеся в последнее время призывы о контроле вакцинации учителей от COVID-19 со стороны родителей учащихся. Своими мыслями по этому поводу чиновница поделилась у себя в Facebook.

По мнению Буйневич, тема вакцинации педагогов – сейчас очень болезненная тема, перевернувшая с ног на голову базовые понятия «жизнь» и «безопасность». Тем не менее, она уверена, что требовать от педагогов прививку в обязательном порядке – по меньшей мере, странно.

«Каждый из нас сам решает, что делать со своим телом, здоровьем, жизнью. Я убедительно прошу избавить меня участия в подобных беседах, потому что учителя – не инструмент, не машины и не вакцинообязанные. Они имеют право самостоятельно решать, что им делать. А кто кому дал право определять кого-то за инакомыслие «темными, и эти люди учат наших детей?»

– пишет глава департамента образования.

При этом Буйневич согласна с тем, что педагоги даже теоретически должны быть более сознательными и более осведомленными.

«Должны. Нам бы всем этого хотелось. Но мне категорически не нравится мотивация к прививкам через «и эти люди учат детей». Мотивация другая: поздно звонить, когда потребуется искать врача среди ночи, потому что их рук и сил не хватает»,

– добавила чиновница.

Кроме того, она полагает, детсадовские группы и начальные классы могут работать очно независимо от общего процента вакцинированных, если защищены учителя и воспитатели.

«Это логично. Пока так считаю я и мои коллеги, но соответствующее Постановление этого не предусматривает. Уверена, что к предложениям прислушиваются»,

– полагает Буйневич.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 13 сентября, Украина не переходит в «желтую» зону карантина, а остается в «зеленой». Таким образом, массовый переход на удаленку школам Одесской области пока не грозит.

Также напомним, что согласно плану вакцинации от COVID-19, в Одесской области должны привиться 76 тыс. учителей, но в настоящее время темпы иммунизации весьма печальные – план выполнен всего на 24%. В этой связи областные власти решили отправить медиков в школы, детсады и вузы.

По состоянию на утро понедельника, 13 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 56 новых случая COVID-19.

Вы также можете узнать, что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19.