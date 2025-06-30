Ключевые моменты:

Согласно законодательству, образование должно быть бесплатным, поэтому требования на «потребности школы» являются незаконными.

Школа обязана прозрачно отчитываться о финансовых поступлениях и расходах.

Родители имеют право обратиться с вопросами или жалобами к руководству учебного заведения или соответствующим органам.

Письмо читателя

«Добрый день! Мой ребенок учится в местной школе, и учителя постоянно подчеркивают необходимость сдавать деньги на «потребности класса». Они просят делать это добровольно, но я не понимаю, на что идут эти деньги, и законно ли собирать деньги на такие нужды. Куда я могу обратиться, если отказываюсь это делать?»

Для получения официальных разъяснений на вопросы родителей по этому поводу мы обратились к юристу Виктории Гусаковой, которая специализируется на вопросах образования.

Если вам предлагают заплатить за «потребности школы», нужно выяснить, является ли это правомерным.

Образование в Украине бесплатно: законны ли сборы

Образование должно быть бесплатным

Согласно Закону Украины «Об образовании», государственные и коммунальные учебные заведения обязаны обеспечивать бесплатное обучение для всех учеников. Это включает предоставление всех необходимых учебных материалов, учебников, пособий, а также обеспечение учебного процесса без дополнительных затрат. То есть, школа не имеет права требовать от родителей дополнительных средств на ремонт классов или другие «потребности школы».

Так, статья 4 этого Закона прямо указывает, что государство обеспечивает бесплатность образования, включая бесплатное обеспечение учебниками и пособиями, а также предоставление бесплатных услуг, которые являются частью образовательного процесса. Следовательно, любые сборы на «потребности школы», ремонты, закупку материалов не могут быть частью учебного процесса и являются незаконными.

Школа должна отчитываться о расходах

Согласно ч. 3 ст. 30 Закона Украины «Об образовании», учебные заведения, получающие государственные средства, обязаны публиковать на своих веб-сайтах сметы, отчеты о финансовых поступлениях и расходах. Веб-сайты школ должны содержать информацию о расходах на благотворительную помощь, перечень товаров, работ и услуг, полученных бесплатно или за счет других источников.

Это позволяет родителям проверять, на что тратятся средства, поступающие в школу. Вся эта информация должна быть доступна для общего доступа, что дает возможность узнать, какие именно расходы несет школа и нужно ли собирать дополнительные средства на такие нужды. Проверить такие расходы можно через официальный портал Prozorro и на сайте самой школы.

Могут ли быть платные услуги?

В Украине существует четко определенный перечень платных услуг в учебных заведениях, утвержденный Постановлением Кабинета Министров №796 от 27 августа 2010 года (редакция от 24.12.2024). Согласно этому перечню, школа имеет право собирать средства только за те услуги, которые предусмотрены в этом списке. Если вам пытаются указать на дополнительные взносы, которые не входят в этот перечень, знайте, что это нарушение закона.

Например, дополнительные учебные курсы, репетиторство, факультативы могут быть платными, если они не являются частью основной учебной программы. Однако даже в таком случае школы должны четко информировать родителей о перечне платных услуг, чтобы они могли определить, что именно входит в их обязательную программу, а за что нужно платить дополнительно.

Как действовать, если возникли нарушения?

1. Обращение к директору школы

Если вы столкнулись с ситуацией, когда вас заставляют собирать деньги или возникают намеки на необходимость «добровольного» взноса, первым шагом является обращение к директору школы. В письменной форме вы можете запросить, на каких основаниях собираются деньги, и потребовать разъяснений по этим сборам. Школа обязана предоставить ответы на эти вопросы, так как закон запрещает любые формы незаконных сборов.

2. Обращение к органам образования

Если администрация школы не дает четкого ответа или вы не согласны с ее действиями, вы можете обратиться в местное управление образования или Министерство образования и науки Украины. Они обязаны обеспечить контроль за исполнением закона об образовании и предоставлять консультации по правам родителей в случае нарушения законодательства.

3. Защита своих прав в суде

Если ситуация не решается мирным путем, и вы считаете, что ваши права были нарушены, вы имеете право обратиться в суд. Это касается не только незаконных сборов, но и случаев, когда вас принуждают к таким взносам или унижают. Вы можете подать иск в суд за нарушение своих прав, в частности за нарушение чести, достоинства и морального вреда. Если будет доказано, что сборы незаконны, суд может обязать школу прекратить требовать деньги.

Итоги

Сборы на «потребности школы» — это нарушение закона . Все услуги, входящие в учебную программу, должны быть бесплатными.



Школа обязана публиковать отчеты о своих расходах и финансировании. Родители имеют доступ к этой информации.



Защищать свои права можно через администрацию школы или обращение в органы образования.



В случае нарушения ваших прав можно обращаться в суд для защиты чести и достоинства или для компенсации морального ущерба.



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