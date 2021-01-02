Учителям повысили зарплату

В Украине повысили зарплату педагогическим работникам. Учителя будут получать больше уже с января 2020 года.

В государственном бюджете на 2021 год для Министерства образования и науки (МОН) Украины запланированы расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году.

«В основном это средства на увеличение заработной платы учителям с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%», – сообщили в пресс-службе МОН.

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