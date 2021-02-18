Учителя-пенсионеры смогут работать по контракту

Верховная Рада рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить нормы о прекращении бессрочного трудового договора с учителями, достигшими пенсионного возраста.
Об этом сообщает Профсоюз работников образования и науки Украины.
В 2020 году Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел этот законопроект и, согласно мнению экспертов, принял решение о возвращении документа на доработку. На сегодняшний день проект закона включен в повестку дня пятой сессии Верховной Рады.
Если решение будет принято, государственные и коммунальные учебные заведения смогут заключать контракты с учителями и директорами, достигшими пенсионного возраста.
Учителя, получающие пенсию, смогут работать по контракту от одного года до трех лет. С руководителями школ планируют заключать контракты сроком на шесть лет.
Для справки: по состоянию на 2020 год в Украине работают около 400 тысяч педагогов. 16% из них достигли пенсионного возраста.